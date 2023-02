Thrive Capital, une entreprise de capital-risque américaine, serait prête à investir un milliard de dollars dans Stripe, l’ancienne plus grosse licorne des États-Unis. Cet investissement pourrait bien valoriser la société de paiement en ligne à 55 voire 60 milliards de dollars, bien loin des 95 milliards de dollars de valeur atteints en mars 2021.

Quel futur pour Stripe ?

Des personnes proches de l’affaire ont indiqué au New York Time, le 30 janvier, les intentions de Thrive Capital. Le géant basé à New York se serait engagé à financer la prochaine levée de fonds de Stripe à hauteur d’un milliard de dollars. Au total, Stripe chercherait à récolter environ 2,5 milliards de dollars. D’après les informations obtenues par le journal américain, cet argent devrait permettre à l’entreprise basée à Dublin de payer ses dettes fiscales et d’offrir à ses employés la possibilité de vendre leurs actions.

Actuellement, Stripe est une entreprise privée extrêmement observée à cause de son ancien statut de start-up la plus valorisée aux États-Unis. La façon dont elle va réagir à un marché des offres publiques en berne pourrait fortement influencer ses concurrents.

Pour rebondir, elle aurait embauché, en tant que conseillers, Goldman Sachs et JPMorgan Chase pour une potentielle entrée en bourse en 2024. Le 26 janvier, elle aurait également indiqué à ses employés qu’elle étudiait différentes voies pour leur permettre de vendre leurs actions d’ici à 12 mois.

Si la première solution est effectivement de devenir une entreprise publique, la seconde consiste en une levée de fonds privative, avant de lancer une offre publique d’achat. Au cours de celle-ci, l’objectif de Stripe serait de revendre les actions de ses employés à d’autres investisseurs. Les sources au fait du dossier précisent que cette dernière n’exclut pas la possibilité de voir la société être introduite en bourse.