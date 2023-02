Au premier semestre 2023, le prix des puces mémoires qui ont déjà fortement chuté au cours de l'année 2022 devrait continuer à baisser au grand dam des acteurs du secteur. Les fabricants de semi-conducteurs ont déjà réalisé de nombreuses concessions financières pour tenter de rester à flot et vont devoir serrer la ceinture encore plusieurs mois.

Le secteur des semi-conducteurs en berne à cause du contexte géopolitique actuel

Les puces mémoires sont considérées comme un indicateur pour l'industrie des semi-conducteurs, car elles sont très sensibles aux variations de l'offre et de la demande. Les prix moyens des deux principaux types de puces mémoires, la mémoire vive dynamique (DRAM) et la mémoire flash (NAND-flash) ont chuté de plus de 20 % au cours du dernier trimestre 2022.

Au début de la pandémie de Covid-19, en raison de la forte demande de produits électroniques, les prix des puces mémoires avaient atteint un pic record. Toutefois, en 2022, avec le contexte géopolitique lié à la guerre en Ukraine, la hausse des taux d'intérêt et l'inflation ont conduit les entreprises et les particuliers à être plus prudents dans leurs achats d'appareils électroniques. Au troisième trimestre 2022, les ventes mondiales ont connu une baisse pour la première fois depuis 2020.

Parallèlement, les fabricants n'ont pas baissé leur production. Ils stockent depuis plusieurs mois, une quantité astronomique de puces mémoires invendues. « L'industrie des puces mémoire a commencé 2023 avec des stocks élevés », détaille Kim Soo-kyoum, vice-président associé chargé des semi-conducteurs de mémoire chez International Data. De ce fait, le prix des puces a drastiquement chuté pour trouver preneur.

Une baisse des prix des puces mémoires qui devrait se confirmer en 2023

« La demande étant toujours atone, les prix des mémoires devraient continuer de baisser tout au long de cette année, même si les baisses trimestrielles pourraient se réduire ou s'aplatir au second semestre en fonction de la rapidité avec laquelle les acheteurs reviendront », poursuit Kim Soo-kyoum. Pour l'heure, de nombreuses entreprises ont vu leurs bénéfices nets chuter. Pour le dernier trimestre 2022, Samsung a vu ses revenus nets baisser de 69 %, ceux de SK Hynix devraient baisser de 660 millions de dollars, tandis que les résultats d'Intel sont également en berne. Le fabricant américain part même du principe que ses résultats continueront à baisser tout au long du premier semestre 2023.

Avec ces mauvais résultats, certains d'entre eux ont décidé de lancer un plan visant à faire des coupes budgétaires. Cela a mené à des vagues de licenciement qui pullulent dans le secteur de la tech depuis plusieurs mois. Malgré cela, les géants des semi-conducteurs n'hésitent pas à investir pour l'avenir, en espérant que le marché explose à nouveau.

Pour ce qui est du prix des puces mémoires, le prix des DRAM devrait continuer à baisser légèrement tout au long de l'année 2023. La valeur des NAND flash devrait stagner à partir du deuxième trimestre 2023 pour ensuite augmenter légèrement. Une hausse d'environ 10 à 15 % est attendue pour le prix des mémoires flash, très prisé par le marché chinois qui tend à se rouvrir suite à la fin de la politique zéro Covid menée par l'Empire du Milieu.