Cap vers l'Amérique pour Hyundai. Le constructeur automobile coréen devrait investir, selon un document déposé en bourse le 26 janvier, 10,5 billions de wons (8,5 milliards de dollars) au cours de l’année 2023 pour électrifier une plus grande partie de sa flotte avec la construction d’une nouvelle usine aux États-Unis.

Hyundai veut vendre plus de 70 000 voitures électriques aux États-Unis en 2023

Ce nouvel investissement sera principalement consacré à la recherche et au développement de nouveaux véhicules électriques (VE), ainsi qu’à la construction d’une nouvelle usine en Géorgie. En mai dernier, Hyundai avait annoncé qu’il dépenserait 5,5 milliards de dollars pour construire une manufacture d’assemblage de voitures électriques et de batterie. La construction devrait commencer durant le premier trimestre 2023.

Actuellement, le constructeur coréen fabrique plusieurs voitures électriques commercialisées sous toutes ses marques, comme la Hyundai Ioniq 5, la Kia EV6 et la Genesis GV60. Néanmoins, il vend aussi beaucoup de modèles à moteur thermique, dont certains sont assemblés dans son usine de l'Alabama.

Cette nouvelle usine en Géorgie devrait accélérer la vente de VE de la marque. En effet, elles pourront bénéficier des crédits d'impôt fédéraux instaurés par l'Inflation Reduction Act, ce qui devrait stimuler encore davantage le taux d'adoption. Pour l'instant, aucun des modèles à zéro émission de Hyundai n'est admissible au crédit d'impôt de 7 500 dollars.

Pour 2023, le constructeur coréen a deux objectifs clairs. Il voudrait réaliser une nouvelle croissance de son chiffre d’affaires. En 2022, Hyundai l’a augmenté de 11,5 %, notamment après avoir enregistré des bénéfices au quatrième trimestre supérieurs aux estimations des analystes. L’entreprise a également augmenté ses dividendes de 3,8 % pour les détenteurs d'actions ordinaires et à 7,6 % pour les actionnaires privilégiés. Une première depuis de nombreuses années pour le constructeur automobile, dont l'action a grimpé de 6,3 % après cette nouvelle.

Second objectif : il souhaite vendre 73 000 VE aux États-Unis, soit une augmentation de 150 % par rapport à l'année dernière. Cet objectif inclut également les véhicules produits par Kia et Genesis, les deux autres marques du groupe Hyundai, qui bénéficieront également de ce programme d’investissement et de la nouvelle usine. L’entreprise estime que les volumes de ventes mondiales vont atteindre les 330 000, ce qui représente un bond de 54 % par rapport à 2022.