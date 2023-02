La prospection est une tâche indispensable pour trouver de nouveaux clients, accroître ses ventes et assurer la pérennité de l’entreprise. Pour autant, cela demande de passer plusieurs heures à trouver les bons contacts, vérifier leurs coordonnées, trouver l’approche adéquate… Pour gagner en productivité, il est recommandé de s’armer d’un outil comme Closely. Il se concentre sur la prospection sur LinkedIn et par e-mail. Pour tirer le meilleur parti de la solution, il est préférable d’avoir des notions d’anglais.

Générer plus de leads qualifiés

Closely est une plateforme disponible en ligne. Son objectif est simple : vous aider à simplifier et à améliorer votre prospection. Pour trouver des prospects, l’outil met à disposition une base de données avec plus de 100 millions de contacts. L’URL de leur profil LinkedIn, leur numéro de téléphone, leur adresse e-mail et leurs profils réseaux sociaux sont fournis. Tout est fait dans le respect des règles du RGPD.

Dans la même catégorie Zoom poursuit l’expansion de sa plateforme de travail hybride

Pour trouver les bons contacts, vous pouvez utiliser les filtres : nom de l’entreprise, titre du poste, zone géographique et bien d’autres.

Cela s’avère particulièrement utile pour les professionnels n’ayant pas encore de liste de prospects établi. Si vous en avez déjà une, vous pouvez l’importer directement dans Closely grâce à un fichier CSV, une recherche LinkedIn ou encore une publication spécifique. Dans le dernier cas, les profils ayant interagi avec le post seront importés.

À partir de ces éléments, vous pouvez configurer et automatiser des campagnes de prospection LinkedIn. Bien entendu, elles sont personnalisables. À vous d’écrire le premier message, celui de relance, de pousser le prospect à passer à l’action…

Des campagnes d’emailing peuvent également être lancées. Après s’être connecté via Gmail ou Outlook, il faut importer votre liste de contacts et définir les véritables : nom, prénom, entreprise… La dernière étape consiste à créer des séquences. D’autres fonctionnalités pratiques sont également incluses : planning d’envoi, suivi du taux d’ouverture et du taux de clic, vérification des adresses e-mail…

Closely permet par ailleurs de lancer simultanément des campagnes sur LinkedIn et par e-mail grâce à un seul fichier de prospects. Le suivi s’effectue depuis la plateforme.

En ce moment, l’outil est disponible au prix de 59 dollars à vie au lieu de 590 dollars. L’offre comprend 1 500 crédits pour rechercher des leads chaque mois dans la base de données de Closely et toutes les fonctionnalités liées à LinkedIn. Pour plus d’options, il faudra stacker les codes sur la marketplace AppSumo.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.