Cela peut être difficile à croire dans la période actuelle, mais les entreprises de voitures autonomes ont encore de l’avenir. Mobileye a publié (pdf), ce jeudi 26 janvier, des résultats très positifs. L’entreprise israélienne spécialisée dans les systèmes avancés d’aide à la conduite prévoit de multiplier par quatre son chiffre d’affaires en 2023.

Une indépendance réussie pour Mobileye

À contre-courant du marché, Mobileye, dont le groupe Intel est actionnaire majoritaire, se maintient en bonne santé financière. L’entreprise a annoncé une croissance de 59 % de son chiffre d’affaires, atteignant les 565 millions de dollars. Dans son communiqué, elle attribue cette progression à l’augmentation du prix de vente moyen de ses systèmes, passé de 48,30 dollars en 2021 à 56,20 dollars au quatrième trimestre 2022. La start-up se félicite d’avoir un bilan « solide » avec 1 milliard de dollars de trésorerie et aucune dette au 31 décembre 2022.

Fondé en 1999, Mobileye est un acteur majeur dans le secteur automobile. En 2017, Intel est devenu propriétaire de la start-up israélienne pour 15,3 milliards de dollars. Il y a quatre mois, le groupe a décidé d’introduire la société en bourse tout en restant actionnaire majoritaire avec 90 % des parts, soit 750 millions d’actions. Une décision qui a porté ses fruits, le cours de l’action est passé de 28 dollars le 26 octobre à presque 36 dollars aujourd’hui, soit une croissance de 24 %.

Dans un contexte économique morose, cette progression est étonnante. La crainte d’une crise économique a ralenti l’attractivité du secteur, les investisseurs sont plus réticents à parier sur des projets moins concrets. Des entreprises considérées comme les futures pionnières du milieu ont été paralysées. Le constructeur automobile français Navya a demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, Waymo, filiale d’Alphabet, a supprimé de nombreux postes et en octobre, Argo AI a mis la clef sous la porte.

La différence entre toutes ces entreprises et Mobileye : le nombre de clients. En octobre dernier, plus de cinquante marques et 800 modèles de voitures utilisaient des technologies d’aides à la conduite (ADAS) de la filiale d’Intel. Elle s’est notamment spécialisée dans l’assistance au conducteur et le maintien de la trajectoire comme le suivi de ligne blanche. Le mois dernier, le PDG de l’entreprise, Amnon Shashua, a déclaré que la société avait « un réservoir de revenus de plus de 17 milliards de dollars jusqu’en 2030 pour développer ses principaux ADAS ». Il a aussi évoqué la technologie Supervision, regroupant de nombreuses ingénieries utilisant des capteurs Lidar pour avoir une vue panoramique du véhicule. Selon lui, elle sera un « moteur de croissance très important en 2023 et au-delà ».

En 2023, Mobileye souhaite quadrupler sa croissance. Le fabricant de technologie ADAS désire atteindre un chiffre d’affaires compris entre 2,19 milliards et 2,28 milliards de dollars. Une belle perspective qui correspond à l’ambition de l’entreprise d’atteindre 17 milliards de dollars de revenus annuels d’ici la prochaine décennie.