Le cabinet d’analyse BloombergNEF a publié son rapport sur les dépenses en énergies renouvelables en 2022. Avec 1,1 billion de dollars sur l’année (1 100 milliards), jamais le monde n’a autant investi dans les énergies propres.

Hausse de 31 % par rapport à 2021 pour la transition énergétique

Depuis 2004, le monde a investi 6,7 billions de dollars dans la transition énergétique. Il a fallu huit ans, de 2004 à 2011, pour atteindre le premier billion dépensé dans celle-ci, puis moins de quatre ans supplémentaires pour atteindre le billion suivant. Il aura désormais fallu un peu moins d'un an pour y parvenir. C’est la toute première fois que la somme globale consacrée aux énergies renouvelables, aux voitures électriques et aux nouvelles sources d'énergie comme l'hydrogène dépasse le billion sur une année.

Dans la même catégorie Thales Alenia Space, entreprise stratégique du spatial européen

L’argent dépensé dans les énergies propres en 2022, en hausse de 31 % par rapport à 2021, a été équivalent à celui consacré aux énergies fossiles comme le pétrole et le gaz. S’il s’agit d’un fait notable, il faut également prendre en compte le fait que les dépenses dans ces dernières ont augmenté l’année dernière. Bien sûr, cela signifie que l’argent destiné aux énergies propres a été très conséquent, mais également que le monde continue de grandement dépendre des solutions polluantes.

Près de la moitié de tous les investissements mondiaux dans la transition énergétique, soit 546 milliards de dollars, a été réalisée en Chine, tandis que les États-Unis arrivent en deuxième position avec 141 milliards de dollars. Il est toutefois important de noter que si BloombergNEF avait compté l'Union européenne en tant qu’entité à part entière, elle se serait classée deuxième, avec 180 milliards de dollars de dépenses, précise Bloomberg.

Le solaire et l’éolien en tête, et les véhicules électriques prospèrent

Les énergies solaire et éolienne ont représenté la plus grande part des investissements en 2022, atteignant 495 milliards de dollars, soit une augmentation de 17 % par rapport à l'année précédente. Les véhicules électriques sont arrivés juste derrière, avec 466 milliards de dollars, et le montant investi dans ces véhicules au niveau mondial a augmenté beaucoup plus rapidement, à hauteur de 54 %. Cela traduit la très bonne forme du marché des véhicules électriques, dont les ventes ont battu des records l’année dernière.

En outre, les infrastructures de recharge publiques ont bénéficié d'un apport de 24 milliards de dollars, tandis que près de 23 milliards de dollars ont été consacrés aux véhicules électriques à deux et trois roues. Les bus électriques ont reçu 15 milliards de dollars, et les véhicules électriques commerciaux tels que les camions ont reçu 8 milliards de dollars.

Aussi, il est important de s’intéresser aux deux plus petits secteurs d'investissement. Il s’agit du captage de carbone avec 6,3 milliards de dollars et de l'hydrogène avec un peu plus d'un milliard de dollars. Ils ont chacun connu une croissance significative ; la somme qui leur a été consacrée en 2022 a largement augmenté par rapport à l’année précédente, ce qui reflète un intérêt grandissant pour ces technologies très prometteuses.

La hausse notable des dépenses dans les énergies propres est encourageante, mais le monde doit faire beaucoup plus s’il veut lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Selon BloombergNEF, les investissements annuels dans la transition énergétique doivent tripler pendant le reste de la décennie pour que le monde ait une chance d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050.