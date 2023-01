Microsoft a publié, le 24 janvier, ses résultats financiers pour le second trimestre de son année financière 2023 qui s’est clôturée le 31 décembre dernier. Alors que l’entreprise présentait sa plus faible croissance de ventes sur les six dernières années, LinkedIn, son réseau social à destination des professionnels, affichait un taux d’engagement « record » et semble être épargné par la crise du secteur de la tech.

LinkedIn affiche une santé de fer

Qui dit nouveau trimestre, dit nouvelles performances pour LinkedIn. Depuis son rachat par Microsoft en 2016, la plateforme n’a cessé de croître. Au cours des trois derniers mois, le chiffre d’affaires de LinkedIn a augmenté de 10 % par rapport au second trimestre de son année financière 2022. Le réseau social attribue cette croissance en partie à sa vision Talent Solutions, qui propose des solutions de recrutement.

LinkedIn révèle également une hausse de ses membres, passant de 850 millions en juillet 2022, à 900 millions. « Nous avons une fois de plus enregistré un engagement record parmi nos plus de 900 millions de membres. Trois membres s’inscrivent chaque seconde. Plus de 80 % de ces membres viennent de l’extérieur des États-Unis », précise le communiqué de la société. Le nombre total de sessions d’utilisateurs a également crû de 18 % sur l’année glissante.

Social Media Today, un média spécialisé dans l’actualité des réseaux sociaux explique qu’il est important de distinguer les notions de « membres » et d’« utilisateurs ». Il souligne que LinkedIn ne partage pas ce genre de données. D’après les dernières estimations, la plateforme posséderait environ 310 millions d’utilisateurs actifs mensuels, bien loin du milliard.

Par ailleurs, il est important de rappeler que LinkedIn inclut toujours ses membres chinois à ses comptes alors que la plateforme n’est plus disponible en Chine depuis le mois d’octobre 2021. Microsoft avait décidé de se retirer du marché chinois, évoquant la censure de Pékin.

Pour autant, la croissance continue de LinkedIn n’est plus à prouver. Lors du dernier trimestre, le réseau social a connu une augmentation de 22 % de l’engagement du fil d’actualité. Une hausse significative qui place LinkedIn comme une plateforme de choix pour les professionnels.