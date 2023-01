L’entreprise française Shadow, connue pour service de cloud computing, a annoncé, le 19 janvier, le rachat de Genymobile, une start-up française spécialisée dans les solutions de virtualisation Android derrière l’émulateur Genymotion. Avec cette acquisition, Shadow cherche à devenir « la principale plateforme collaborative dans le cloud ».

L’alliance du savoir-faire à la française

Fondée en 2011, Genymobile permet aux développeurs de faire tourner leurs applications sur n’importe quelle configuration de téléphone Android sur leur ordinateur, grâce à son émulateur Genymotion. Les entreprises ont la possibilité de souscrire à un système d’abonnement pour utiliser le service. Plus récemment, la société basée à Paris a lancé une version hébergée de Genymotion.

L’acquisition de Genymobile par Shadow entraînera quelques changements à la tête des entreprises. À partir du 1er mars, Arnaud Dupuis, fondateur et ancien directeur technique de Genymobile, sera nommé président-directeur général. Éric Sèle, président-directeur général de Shadow conservera son poste tout en devenant président de Genymobile. Quant à Timothy Danford, l’actuel président-directeur général de Genymobile, il se positionnera comme conseiller pour Shadow et Genymobile.

Avec ce rachat, Shadow entend bien profiter du « savoir-faire unique de Genymobile sur la plateforme Android et son expertise approfondie de la virtualisation pour accélérer sa feuille de route et accroître sa compétitivité industrielle ». L’objectif étant d’être le leader du marché pour les entreprises, les joueurs et les créatifs. Les dirigeants des deux entreprises « ont une vision commune d’un futur écosystème de cloud computing souverain pour les particuliers et les professionnels ».

Dans un communiqué, Éric Sèle explique que « la relation construite l’année dernière avec Genymobile a été déterminante dans l’avancée du développement de la prochaine génération de notre service ». Il conclut en soulignant que « cette acquisition apportera une expertise supplémentaire à Shadow et témoigne également de notre ambition en tant qu’entreprise, qui connaîtra une croissance à la fois interne et externe ».