Microsoft a annoncé, le 20 janvier, la fermeture, le 10 mars prochain, de AltSpaceVR, la plateforme sociale de réalité virtuelle (VR) qu’elle avait rachetée en 2017. Dans un contexte économique difficile, marqué par le licenciement de 11 000 employés, le géant de la technologie préfère se concentrer sur le développement de Mesh, sa plateforme collaborative de réalité mixte dévoilée en 2021.

« Nous sommes impatients de ce qui nous attend pour le futur, notamment avec le lancement de Microsoft Mesh », note l’entreprise américaine dans son communiqué. Elle ajoute qu’« à court terme, nous concentrons nos efforts en matière de VR sur les expériences prenant place sur le lieu de travail, en apprenant de nos premiers clients et partenaires et en nous assurant que nous fournissons une base sûre. Au fil du temps, nous espérons étendre nos efforts aux expériences à destination des consommateurs ».

We have some sad news, Altspacers. #AltspaceVR is shutting down on March 10th.

Though we hate saying goodbye, we also feel such pride and gratitude for all the magic that happened here. ✨

Thanks for joining us on this epic adventure. #socialvr https://t.co/peCwpaaBl3

— AltspaceVR (@AltspaceVR) January 20, 2023