Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, a tenu une visioconférence avec Shou Zi Chew, le PDG de TikTok. Durant l’appel, Breton lui a rappelé que l’application chinoise devait absolument respecter le Digital Services Act (DSA), qui entrera en vigueur au mois de septembre, au risque de se voir infliger d’importantes sanctions.

Le DSA vise à améliorer la modération sur les réseaux sociaux enregistrant plus de 45 millions d’utilisateurs. Le texte va notamment permettre aux régulateurs européens de vérifier la façon dont fonctionnent les algorithmes, dont les décisions de retrait de contenus sont prises et dont les publicitaires ciblent les usagers.

Lors de l’appel vidéo, Thierry Breton a clairement voulu recadrer TikTok et lui rappeler que la plateforme n'échappera pas à la législation européenne, alors qu’elle est de plus en plus considérée comme problématique par les Occidentaux. En effet, beaucoup estiment que la maison-mère de TikTok, ByteDance, est de mèche avec le gouvernement chinois, et lui permet d’accéder aux données des utilisateurs étrangers.

Ils craignent en outre que le réseau social soit utilisé par Pékin pour propager des vidéos de propagande auprès des plus jeunes. Pour rappel, TikTok est l'application phare chez les adolescents et les jeunes adultes.

« Avec un public plus jeune vient une plus grande responsabilité. Il n'est pas acceptable que derrière des fonctionnalités apparemment amusantes et inoffensives, il faille quelques secondes aux utilisateurs pour accéder à des contenus préjudiciables et parfois même dangereux pour la vie », a déclaré Breton à Chew, selon Associated Press.

Il a ajouté qu’avec des millions de jeunes utilisateurs en Europe, TikTok a une « responsabilité particulière » pour garantir la sécurité de son contenu. Ainsi, le réseau social chinois doit « intensifier ses efforts pour se conformer » aux règles de l'UE au regard du DSA, mais également du RGPD. Le DSA prévoit de lourdes amendes, voire une interdiction d’opération au sein du bloc en cas de récidive menaçant la vie ou la sécurité des citoyens.

With younger audiences comes greater responsibility.

As a platform reaching millions of young Europeans, #TikTok has to fully comply with EU law, notably the #DSA.

I asked TikTok CEO Shou Zi Chew to demonstrate, as soon as possible, not only efforts but results. pic.twitter.com/3B8yGaIQp2

— Thierry Breton (@ThierryBreton) January 19, 2023