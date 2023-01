Twitter a confirmé que l’accès aux applications tierces comme Tweetbot ou Twitterrific était bloqué de manière volontaire, laissant les développeurs dans l’incompréhension la plus totale.

Depuis la semaine dernière, de nombreux sites tiers permettant d’accéder à Twitter sont inaccessibles aussi bien pour les développeurs, qui vivent de ces applications, que les utilisateurs, qui s’en servent pour améliorer leur expérience sur le réseau social.

Des messages en interne ont démontré qu’il s’agissait d’une démarche délibérée de la part de la plateforme, mais celle-ci a gardé le silence jusqu’à ce 17 janvier. « Twitter applique ses règles de longue date en matière d'API. Cela peut avoir pour conséquence que certaines applications ne fonctionnent pas », a publié Twitter Dev, le compte des équipes de Twitter dédiées aux développeurs. C'est la première fois que le réseau social reconnaît le problème depuis que les applications ont commencé à être inaccessibles.

Aucune information supplémentaire n’a été révélée, et Twitter ne répond pas aux demandes des développeurs qui sont dans le flou le plus complet. L’entreprise ne dispose plus d’équipe de communication, tandis que de nombreux employés supervisant la plateforme de développement ont été licenciés en masse l'année dernière.

Twitter is enforcing its long-standing API rules. That may result in some apps not working.

— Twitter Dev (@TwitterDev) January 17, 2023