« La vente en ligne a connu un grand succès en B2C, et maintenant, c'est à votre tour ». Voilà une phrase que les entreprises B2B ont entendue plusieurs fois, surtout par les éditeurs de solutions d’e-commerce pour ce segment de la vente en ligne. Le commerce interentreprise, aujourd’hui obsolète, doit être repensé. Après deux années de pandémie, qui ont mis en exergue l’importance de la digitalisation, les acteurs du B2B ont bien compris les enjeux qui se cachent derrière ces changements. Dans son livre blanc, Ibexa, plateforme d’expérience numérique destinée aux professionnels, vous dévoile la marche à suivre pour transformer votre entreprise B2B de manière réaliste.

La transformation numérique en B2B : entre enjeux et opportunités

La digitalisation représente un enjeu colossal pour une entreprise du B2B. Il ne s’agit pas seulement de reprendre les dispositifs déployés par les sociétés du B2C ou d’installer quelques logiciels. C’est une transformation profonde des processus qui peut aider à gagner en efficience et à accroître sa rentabilité, mais également à séduire de nouveaux clients. Ibexa rappelle que huit acheteurs B2B sur dix se disent prêts à changer de fournisseur pour passer à un concurrent plus présent sur le numérique. Cela vaut pour toutes les verticales de marché.

Aussi, un décideur B2B sur cinq est désormais prêt à dépenser entre 500 000 et 5 millions de dollars pour une seule interaction à distance ou sur des canaux en libre-service, et 7 % sont en mesure d’effectuer des transactions de 5 millions de dollars ou plus entièrement en ligne.

La transformation numérique offre donc diverses opportunités pour les sociétés opérant dans le B2B. Cependant, elle s’accompagne aussi de véritables défis. Un achat B2B typique impliquant de nombreuses parties prenantes, l’expérience client est, en réalité, celle de plusieurs décideurs individuels. La difficulté est de réussir à proposer des offres personnalisées et pertinentes qui les mettent d’accord.

Outre les enjeux de produits, les besoins de rapidité et d’agilité sont également à prendre en compte. Une plateforme d’expérience numérique (DXP) flexible permettra de mettre plus rapidement vos innovations sur le marché et être réactif à l’évolution des besoins des clients. Dans ce livre blanc, découvrez les technologies nécessaires pour développer votre maturité digitale.

Les étapes à suivre pour développer sa maturité digitale

Ibexa vous guide pas à pas pour vous avancer correctement dans votre transformation. L’objectif est d’y aller progressivement en suivant cinq étapes stratégiques.

La première consiste à promouvoir votre marque. Dans un premier temps, il faut mettre en ligne vos produits afin d’accroître votre visibilité. Si cela paraît simple, cela demande pourtant de prendre plusieurs éléments en considération, surtout en termes de contenu : textes, vidéos d’instructions, localisateurs de magasins… Ils doivent pouvoir être modifiés simplement, c’est pourquoi de nombreuses entreprises telles que Bott optent pour une DXP comme celle d’Ibexa. La solution permet de formaliser et d'automatiser les flux de travail de contenu. L’étude de cas du fabricant européen d’aménagements pour fourgons et de rangements pour lieux de travail est à découvrir dans ce livre blanc.

Après avoir sensibilisé les clients à vos produits et attiré leur attention avec des contenus qualitatifs et un récit de marque convaincant, il faut parvenir à s’imposer comme un fournisseur potentiel. Le but est de faire passer l’engagement client à la vitesse supérieure. C’est ce qui nous mène à la seconde étape : la génération de prospects et d’intérêts. Prix, catalogue produits, personnalisation et segmentation… Ibexa vous partage de précieux conseils pour séduire davantage de leads et revient sur les trois autres étapes à suivre dans son livre blanc gratuit.

De la même manière qu’une boussole, l’entreprise vous guide à travers les cinq phases qui permettront d’accroître votre maturité digitale et de devenir une entreprise à succès dans le B2B. L’ebook vous permettra également de découvrir comment les fonctionnalités de sa DXP peuvent vous aider à atteindre cet objectif.