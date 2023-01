42,7 millions. C’est le nombre de cyberacheteurs en France selon une étude réalisée par l’Observatoire des Usages Internet de Médiamétrie en 2022. Autant dire que les marques doivent impérativement se digitaliser si elles souhaitent satisfaire les attentes des consommateurs et poursuivre leur croissance.

Cela implique de créer ou repenser son site e-commerce et d’améliorer le parcours d’achat proposé. Autant d’efforts que permet de faire le Where To Buy (WTB). Concrètement, il s’agit d’un bouton “Où acheter / Où trouver” intégré aux supports de communication digitaux des marques. Les produits sont vendus via des intermédiaires.

Dans la même catégorie Prime Lite : Amazon teste un abonnement moins cher en Inde

Sur ce marché, Click2Buy se démarque. L’entreprise propose une solution avancée simplifiant les parcours d’achats des marques. L’objectif : générer plus de ventes.

Simplifier le parcours d’achat pour accroître son taux de conversion

La mission de Click2Buy est simple : aider les entreprises à améliorer leur parcours d’achat pour booster leur taux de conversion. Pour cela, plusieurs outils peuvent être mis en place, à commencer par un bouton “Où acheter ?”. Celui-ci est intégré sur les pages de leurs produits de leur e-boutique ainsi que sur leurs comptes réseaux sociaux. Cette option est gagnant-gagnant : les clients peuvent se procurer les articles sur le canal qui leur convient le mieux, offrant davantage de possibilités pour générer des ventes aux marques.

Click2Buy se connecte à vos plateformes PIM, CRM et ERP, permettant d’automatiser la récupération des données de vos produits. En quelques instants, les informations collectées sont partagées avec un large réseau comptant plus de 500 distributeurs partenaires.

La solution se connecte alors aux revendeurs se situant à proximité, en physique ou en digital. De cette façon, la marque peut afficher son stock disponible en temps réel. Pour rappel, la disponibilité du stock est importante pour 84 % des acheteurs, donc il s’agit d’un atout concurrentiel (étude Click2Buy/OpinionWay).

En un coup d’œil, le client sait vers quel revendeur se tourner pour se procurer son article, et sur quel canal de distribution : livraison, click & collect, drive ou en magasin. Une fois qu’il a sélectionné l’option adéquate, il est redirigé vers le site du distributeur choisi pour finaliser sa transaction.

La procédure d’achat est ainsi plus rapide et simple. Le client a plus de visibilité sur la manière dont il peut obtenir son produit, ce qui est un véritable vecteur de conversion.

Des statistiques avancées à portée de main

Click2Buy le sait bien, toute stratégie digitale s’accompagne d’un suivi pointilleux des actions mises en place. Pour cette raison, la plateforme est dotée d’un outil d’analytics avancé. Il regroupe toutes les statistiques relatives aux dispositifs mis en place : nombre d’impressions sur le bouton “Où acheter ?”, nombre de clics, taux de conversion… En somme, toutes les métriques qui servent à calculer votre retour sur investissement (ROI).

Des données permettant de suivre le parcours d’achat des utilisateurs sont également fournies. Cela permet d’analyser ses actions au moment où il arrive sur une page produit, lorsqu’il choisit un fournisseur, quand il effectue son achat… Autant d’éléments qui aident à mieux comprendre son comportement, sur votre site comme sur celui du distributeur.

Toutes ces informations sont indispensables pour adapter vos dispositifs, votre offre et votre stratégie globale. Elles sont toutes agrégées dans un tableau de bord. En un coup d’œil, vous découvrez les produits qui fonctionnent le mieux ou encore les canaux les plus plébiscités. Vous avez alors toutes les cartes en main pour proposer un parcours client optimisé.

Combiner la solution avec l’e-commerce

Allier l’e-commerce au Where To Buy n’est pas impossible. Au contraire, cette stratégie peut être un véritable vecteur de ventes. Un client qui souhaite acheter un article sur le site d’une marque peu renommée sera rassuré de voir une liste de revendeurs dont il a déjà entendu parler. Cela l’incitera à passer à l’achat.

Click2Buy propose donc des fonctionnalités avancées permettant aux marques de proposer un parcours d’achat plus enrichi et simple. Ce dernier peut être adapté en fonction des préférences des consommateurs. De cette façon, tout est fait pour qu’ils aillent au bout de leur parcours d’achat et que vous puissiez augmenter vos ventes et votre taux de conversion.