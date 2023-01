La nouvelle année est synonyme de bonnes résolutions, et ce, même dans la sphère professionnelle. Certains ont pour objectif d’améliorer l’efficacité de leurs équipes, tandis que d’autres visent à accroître leur engagement sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, le but est de tirer ses performances vers le haut. Pour vous aider dans cette démarche et découvrir de nouveaux leviers de croissance, nous vous proposons cinq webconférences à visionner cette semaine. Ils sont à voir en direct ou en replay. Ils abordent des sujets variés : tendances publicitaires, programmatique RH, gestion des paiements… Davantage de thématiques sont abordées sur notre agenda de webinars.

Un webinar pour connaître les avantages du collaborative learning

Qui ? 360Learning

Quand ? Le 18/01/2023

À quelle heure ? À 10h

Sujet : 360Learning vous fera découvrir une méthode d’apprentissage innovante : le collaborative learning. L’intervenant vous donnera les clés pour l’introduire dans votre stratégie de formation.

S’inscrire

Une webconférence pour connaître les tendances publicitaires de l’écosystème Meta

Qui ? Kamp’n

Quand ? Le 19/01/2023

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : L’expert de Kamp’n s’intéressera aux grandes dynamiques publicitaires sur Facebook et Instagram. L’objectif ? Vous aider à en tirer le meilleur parti en 2023 !

S’inscrire

Un événement pour découvrir tous les atouts du programmatique RH

Qui ? Seeqle

Quand ? Le 19/01/2023

À quelle heure ? À 17h

Sujet : Seeqle expliquera comment les écoles et les organismes de formation peuvent utiliser la programmatique RH pour accroître leur notoriété.

S’inscrire

Un webinar en replay pour mettre en place une stratégie de Content Marketing performante

Qui ? CyberCité

Sujet : CyberCité vous déroule les grandes étapes pour mettre au point une stratégie de Content Marketing efficace? Leviers, cibles, analytics… Tout est passé en revue !

S’inscrire

Une webconférence en replay pour mieux gérer sa trésorerie et ses paiements

Qui ? PayPlug

Sujet : PayPlug est accompagné de la marque de lingerie Nénés Paris. Cette dernière dévoile comment elle a boosté son développement grâce à une solution de gestion de trésorerie et des paiements.

S’inscrire