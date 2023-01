Télécharger une image au format PNG et s’apercevoir que l’arrière-plan n’est finalement pas transparent, voilà un problème auquel nous avons tous déjà été confrontés ! Outre le fait que cela s’avère particulièrement agaçant, cela fait aussi perdre du temps, car il faut trouver un outil pour supprimer le fond. Il existe Background Eraser ou Unfake.png. Comme son nom l’indique, ce dernier est spécialisé dans la suppression de faux fonds transparents sur les PNG. Il est entièrement gratuit !

Au revoir les faux PNG

Unfake.png est accessible directement en ligne. Une fois sur le site web de l’outil, il suffit de suivre trois étapes simples pour obtenir un véritable PNG avec un fond transparent. La première est de télécharger votre image. Attention à ce qu’elle soit au bon format. Vous pouvez cliquer sur le bouton “Choose Image” et parcourir vos fichiers, ou simplement glisser et déposer le visuel sur le site.

Une fois cela de fait, Unfake.png s’occupe de tout. À l’aide son intelligence artificielle (IA), l’outil parvient à identifier l’arrière-plan de votre photo et à le rendre transparent. En somme, à le transformer en “véritable PNG”. Le processus ne prend que quelques secondes. Vous avez un aperçu du rendu à droite de l’écran. Si le résultat vous satisfait, il suffit de cliquer sur le bouton “Download”.

Aucun filigrane n’est rajouté sur l’image. La qualité de celle-ci n’est pas altérée non plus. Vous pouvez donc l’utiliser librement dans tous vos projets : e-commerce, graphisme, présentation… Aussi, il est possible de vous servir de l’outil autant de fois que nécessaire, car aucune limite d’utilisation n’est fixée.

Les créateurs d’Unfake.png proposent par ailleurs une application gratuite nommée Visio. Elle permet de supprimer l’arrière-plan de n’importe quelle image, peu importe son format. Des fonctionnalités permettant d’éditer vos visuels sont également proposées. Les rendus peuvent être partagés directement depuis l’application. Elle est disponible sur iOS comme sur Android.