Twitter a-t-il volontairement coupé l’accès à son API aux plateformes tierces comme Tweetbot et Twitterrific ? Depuis le 14 janvier, la plupart de ces sites sont inaccessibles, et Twitter ne daigne pas communiquer sur le sujet…

Depuis la complétion de son rachat de Twitter à la fin du mois d’octobre, Elon Musk rappelle que la situation financière du réseau social est inquiétante, et cherche des moyens de renflouer les caisses. En plus d’enchaîner les mesures drastiques, le milliardaire a modifié le système d’abonnements Twitter Blue, qu’il espère voir générer davantage de revenus au fil du temps.

Il semblerait désormais que Twitter ait pris une nouvelle décision controversée : empêcher les utilisateurs d’accéder à sa plateforme via des sites tiers. Les nombreuses plateformes alternatives à Twitter sont en effet inaccessibles depuis quelques jours ; si au départ, beaucoup pensaient à une panne, la vérité semble tout autre.

Selon The Information, qui a pu consulter des messages Slack en interne chez Twitter, il s’agit d’une démarche volontaire de la part du réseau social. « Les suspensions d'applications tierces sont intentionnelles », peut-on lire dans l’un d’entre eux. Pour l’heure, Twitter n’a pas communiqué à ce sujet, laissant les plateformes dans le flou complet. Ces dernières ne peuvent en outre pas joindre ses équipes puisque l’entreprise ne dispose plus de service de communication depuis l’arrivée de Musk.

We still don't have any news from Twitter.

We are honored that so many of you have chosen us as the way to browse Twitter for the past 12+ years and hope it can continue.

In the meantime, we have been working on something else…https://t.co/Pf48gPa7Ll pic.twitter.com/gR6OK5mlup

