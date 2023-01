Tous les professionnels sont à la recherche de méthodes et d’outils permettant d’effectuer plus vite les tâches longues et redondantes. S’équiper de solutions d’automatisation s’avère alors indispensable. RTILA est justement l’une d’entre elles. Elle est conçue spécialement pour les navigateurs web. Attention, elle n’est disponible qu’en anglais.

Gagner du temps au quotidien

Pour automatiser les tâches chronophages faites sur un navigateur, RTILA utilise le scraping. Pour rappel, il s’agit d’une technique permettant d’extraire des informations d’un site web de façon automatique. Pour commencer un projet, il suffit de cliquer sur le bouton “New”.

Sur le nouveau menu, vous pouvez cliquer sur “Public template” pour sélectionner un des cent modèles d’automatisation proposés par RTILA. Cela vous permettra de gagner un temps précieux et de vous lancer plus simplement. Vous pouvez également utiliser le bouton “Quick Start” pour démarrer avec les paramètres par défaut, ou importer un projet.

Une fois que vous avez configuré vos automatisations, il faut indiquer les URLs des pages à scraper ainsi que les données. Admettons que vous souhaitiez faire un récapitulatif de toutes vos factures stockées sur la marketplace AppSumo. Vous voulez en connaître le statut, la date de facturation et le coût, et ce, pour chacune d’entre elles. En cliquant sur le bouton “Run”, RTILA se charge de scraper ces informations sur les pages fournies en quelques minutes. En même temps, vous pouvez continuer d’effectuer des tâches à valeur ajoutée.

L’outil s’intégrant à plus de 5 000 applications (via API ou Zapier), il est possible d’y connecter Google Sheets afin que les données scrapées soient directement recensées dans une feuille de calcul, avec le total des factures.

Il ne s’agit qu’un des nombreux cas d’utilisation de RTILA. Il s’avère aussi utile pour automatiser des tâches de vente et de marketing, suivre les performances d’une campagne, uniformiser la data…

Aussi, la solution dispose d’une fonctionnalité Cloud permettant d'exécuter des automatisations sur des serveurs proxy sécurisés. Il est également important de noter qu’elle est entièrement conforme au RGPD.

En ce moment, RTILA est disponible au prix de 99 dollars à vie au lieu de 1 099 dollars. Il s’agit d’une offre exceptionnelle comprenant toutes les fonctionnalités et un accès sur un appareil. Il est possible de stacker les codes pour activer la licence sur plusieurs ordinateurs.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.