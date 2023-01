Microsoft aurait envisagé de racheter Figma

Entre Microsoft et Figma, les discussions n'étaient pas aussi sérieuses qu'avec Adobe et aucune offre ne s'est jamais formalisée. Adobe a finalement accepté d'acheter Figma en septembre 2022 pour 20 milliards de dollars, la plus grosse acquisition jamais réalisée par l'éditeur de logiciels.