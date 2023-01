Le marketing d’influence est en constante évolution. Respect des règles, sens des responsabilités, engagements sociétaux… Le secteur gagne progressivement en maturité.

Pour les marques, le défi est de s’acclimater à ces nouveaux codes. Sans cela, difficile de créer des campagnes performantes.

Dans son dernier livre blanc, Stellar revient sur les 10 principales grandes tendances qui vont marquer l'année 2023. Le fournisseur de plateforme et de services de marketing d'influence a également recueilli l’avis de quarante spécialistes sur ces sujets afin d'appuyer et de challenger chacune des tendances.

Dans cet article, nous allons revenir en détail sur deux tendances clés à suivre pour mettre en œuvre des campagnes d'influence à succès en 2023 et pour garder une longueur d'avance.

NFT & monétisation : les nouvelles perspectives de la Creator Economy

L’industrie de la Creator Economy évolue à vitesse grand V. De nouveaux formats publicitaires voient le jour, la monétisation se développe et de plus en plus d’individus se revendiquent créateurs de contenus. Le marché du marketing d’influence, qui en fait partie, devrait ainsi s’élever à 16,4 milliards de dollars en 2023, soit 20 fois plus qu’en 2015. Ce chiffre devrait continuer de croître, car 62 % des marketeurs comptent augmenter leurs dépenses dans ce secteur cette année.

Aujourd’hui, les marques, les politiques et les médias cherchent à collaborer avec des personnalités influentes. Nous pouvons évoquer la vidéo challenge réalisée par McFly et Carlito avec Emmanuel Macron, ou encore la collaboration entre Adidas et Lena Situations. Cette dernière ne s’est pas contentée de promouvoir des produits : elle a créé quatre paires de sneakers pour la marque aux trois bandes.

Progressivement, le rôle des créateurs de contenus se redessine. Ils agissent désormais comme de véritables collaborateurs lors de l’élaboration de stratégies : participation aux brainstormings, proposition de campagnes, co-création de produits…

« Je trouve qu’il est important pour les marques de co-créer avec les créateurs car un lien fort se crée entre eux. Ensemble, nous nous investissons et nous arrivons à avoir plus d’impact et à créer quelque chose de fort, de cohérent, pour nos communautés respectives », affirme Emilie Dupuis, Animatrice TV et radio chez RTL Belgium.

Dans le même temps, ils se développent de nouvelles sources de revenus afin d’être moins dépendants des marques partenaires. L’influenceuse française Megan VLT a par exemple lancé son propre bar de Cookie Dough. D’autres créateurs s’appuient plutôt sur les opportunités de monétisation offertes par les plateformes sociales, tandis que d’autres se lancent sur le marché des NFTs.

Un nouvel élan attend donc la Creator Economy avec de riches perspectives. Stellar vous explique comment en tirer le meilleur parti dans son livre blanc. Vous y trouverez une to-do list avec de précieux conseils à appliquer directement dans vos campagnes et vos collaborations avec les créateurs de contenus.

Le boom des campagnes de marketing d'influence engagées et aux valeurs fortes

Aujourd’hui, les consommateurs attendent des entreprises qu’elles prônent des valeurs fortes et prennent position sur des sujets sociétaux. En France, les cinquante marques les plus aimées en 2022 étaient des leaders en matière de durabilité environnementale, sociale et économique. Aussi, 79 % des acheteurs français estiment qu’être ne suffit plus : il faut agir.

Pour gagner et conserver la confiance des consommateurs, il est alors impératif d’adopter une communication engagée. En 2022, Decathlon et Adidas France ont allié leurs forces pour créer un terrain de sport plus inclusif à partir de 25 000 paires de chaussures recyclées dans le cadre de l’initiative “Collectives”.

Une statistique importante à garder en tête : 92 % des acheteurs font confiance aux influenceurs. Face à ce constat, il est plus que judicieux de faire entendre ses engagements de marque à travers une stratégie de marketing d’influence. Les créateurs de contenus utilisent leurs plateformes pour porter des messages forts à une large audience. De son côté, Wopilo, marque spécialisée dans la conception d'oreillers, couettes et linges de lit, s’est associée au YouTubeur et kinésithérapeute Major Mouvement.

« Dans le cadre de ce partenariat, nous avons co-créé une web-série sur le sommeil intitulée “Sous la couette”. Les cinq épisodes sont diffusés sur la chaîne de Major Mouvement et à chaque fois, une nouvelle thématique est abordée, avec des invités surprises spécialistes dans leur domaine. Par exemple, nous avons abordé le sujet du sommeil durant la grossesse, avec Charline, sage-femme et également créatrice de contenu » explique Louise Revert, Responsable communication, RP & influence chez Wopilo.

Pour lire son témoignage et les analyses de nombreux experts du marketing d’influence et des réseaux sociaux, il suffit de télécharger le livre blanc de Stellar.

Toutefois, les consommateurs français restent vigilants quant aux informations communiquées par les marques. Le livre blanc révèle que 38 % d’entre eux ont un doute quant à leur véracité. Ils s’attendent logiquement à ce que le comportement et les engagements des entreprises concordent avec les valeurs qu’elles soutiennent. Attention donc à ne pas tomber dans le washing. Il faut donner de réelles preuves de son engagement. Il peut s’agir d’études chiffrées, d’obtentions de labels ou encore de financement d’actions en faveur de la cause défendue.

Huit autres tendances sont évoquées dans ce rapport :

Législation et responsabilisation : vers un marketing d’influence plus juste ;

Les vidéos courtes… de moins en moins courtes ! ;

LinkedIn : le nouveau terrain de jeu des marques et influenceurs B2B comme B2C ;

Succès du live : quand les influenceurs jouent la carte du direct ;

Le Social Commerce ou l’émergence de la vente 2.0 ;

Quand marketing d’affiliation et marketing d’influence ne font qu’un ;

Les mondes virtuels : le marketing d'influence de demain au-delà des réseaux sociaux ;

Gamification, expériences, challenges: captivez votre communauté !

Chaque tendance est illustrée de chiffres, d’exemples et d’une to-do list regroupant des conseils à appliquer dans vos stratégies de 2023 et au-delà pour générer plus de ventes et d’engagement. Ils sont tous à découvrir dans le livre blanc gratuit de Stellar, que vous pouvez télécharger dès maintenant.