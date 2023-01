La crise sanitaire a mis en exergue l’importance de la digitalisation pour toutes les entreprises, notamment pour celles opérant dans le B2B. Pour rester dans la course et séduire toujours plus de clients, il est leur est plus que jamais nécessaire de repenser leurs stratégies, leurs parcours d’achat et leurs canaux de vente. Ibexa, plateforme d’expérience numérique destinée aux professionnels, revient sur le sujet dans un livre blanc. Ce dernier reprend les enjeux de la transformation numérique dans le B2B, et récapitule les trois piliers pour exécuter, au mieux, ces changements.

La transformation digitale, une grande étape dans la vie d’une entreprise B2B

La transformation digitale d’une entreprise B2B ne se résume pas à l’installation de quelques logiciels qui ont fait le succès du B2C. Comme l’explique Ibexa dans son guide, il s’agit d’un changement bien plus profond qui nécessite de repenser intelligemment les modèles commerciaux.

Dans la même catégorie Les achats in-app sur TikTok génèreront 10 milliards de dollars en 2023

Nous pouvons citer l’exemple d’Amazon. Au cours des dix dernières années, la société est parvenue à multiplier ses ventes B2B. Elles atteignent aujourd’hui 15 milliards de dollars de chiffre d’affaires. La recette de son succès n’est certainement pas de transposer ses stratégies B2C à sa branche B2C. L’entreprise américaine a repensé et amélioré ses technologies initialement conçues pour les particuliers en les adaptant aux professionnels.

Vous l’aurez compris, la transformation digitale est avant tout une question de mentalité et d’adaptation. Il faut cerner les évolutions du secteur B2B en termes de vente, comprendre et proposer les expériences d’achat attendues. Dans son livre blanc, Ibexa vous partage ses secrets pour y arriver. L’un d’entre eux repose sur l’adoption ou la conception d’une plateforme d’expérience numérique (DXP). Pour rappel, il s’agit d’un ensemble de fonctionnalités permettant de construire une expérience unique. Ibexa vous déroule les quatre solutions existantes en termes de DXP afin de vous aider à faire le bon choix.

Réussir sa transformation digitale B2B : mode d’emploi

Réussir sa transformation digitale B2B implique de prendre en compte plusieurs facteurs, tous évoqués dans ce livre blanc. Le premier est les comportements d’achat et de vente des consommateurs. Ces derniers ont rapidement évolué avec la démocratisation de l’e-commerce.

Aujourd’hui, ils effectuent de nombreuses recherches avant de contacter une marque. Cela implique que l’expérience client débute bien avant que l’acheteur ne se présente au représentant commercial : elle commence dès qu’il visite les sites des concurrents. Cela signifie que les entreprises doivent repenser leurs approches, notamment face à la transformation digitale. Ibexa vous explique comment vous y prendre dans son guide.

L’entreprise vous dévoile aussi comment créer des expériences client fluide. Il s’agit d’un critère impératif pour les acheteurs B2B. Le livre blanc révèle que 25 % d’entre eux étaient à la recherche d’une procédure de paiement plus simple et plus rapide, un renouvellement des commandes plus aisé, une livraison plus rapide et un meilleur suivi en ligne. Pour offrir l’expérience souhaitée, les entreprises B2B doivent impérativement adopter une approche customer-centric, qui a déjà fait ses preuves en B2C. Ibexa vous fournit de nombreux conseils et déroule les dispositifs à mettre en place pour y arriver.

Enfin, l’innovation est une pièce maîtresse de la transformation digitale des sociétés B2B. Expérimenter de nouvelles stratégies et modèles commerciaux vous permettra de prendre de l’avance sur vos concurrents et contribuera au bon développement de votre organisation. Bien que la complexité opérationnelle des entreprises B2B rende les changements parfois difficiles à opérer, des solutions comme la DXP vous donneront l’agilité nécessaire pour les mener à bien.

La lecture de ce guide gratuit édité par Ibexa vous permettra de comprendre comment répondre aux bouleversements actuels et être acteur de la transformation numérique de demain. Téléchargez-le dès maintenant pour découvrir tous les conseils des experts.