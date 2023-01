« Nous continuons à rechercher la cause du problème », a tweeté l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) à 8h50 (heure de la côte est américaine, 14h50 heure française). Deux heures plus tôt, l’agence de l’aviation civile des États-Unis annonçait qu’une panne informatique la contraignait à suspendre la totalité des décollages depuis les pistes américaines. Ils reprennent progressivement.

À l’heure où ces lignes sont écrites, plus de 4 300 vols ont été ou sont retardés aux États-Unis et près de 800 vols ont été annulés aujourd’hui. Vers 6h30 (heure locale, 12h30 heure française) la FAA a annoncé avoir ordonné aux compagnies aériennes de stopper tous les vols intérieurs jusqu’à 9h (15h en France).

L’agence a expliqué être victime d’une panne informatique de son système Notice to Air Missions (NOTAM) durant la nuit. NOTAM est utilisé pour prévenir les pilotes d’éventuels dangers ou autres informations importantes sur leurs vols, pistes fermées, panne d’équipements, vol d’oiseaux, procédures spécifiques, etc.

Les pilotes prennent connaissance de ces éléments indispensables avant le décollage. C’est la raison pour laquelle les avions déjà en vols n’ont pas été et ne sont pas confrontés à un problème de sécurité. Au fur et à mesure de la matinée sur la côte est américaine, la FAA a expliqué devoir « valider l'intégrité des informations relatives aux vols et à la sécurité ».

Vers 8h50, l’agence de l’aviation américaine a pu enfin lever l’arrêt au sol et a rapporté que « Les opérations normales de trafic aérien reprennent progressivement à travers les États-Unis ».

