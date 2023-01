Depuis 2020, la plateforme de distribution de jeux Steam connaît une forte progression de son nombre d’utilisateurs. Le 7 janvier, elle a, pour la première fois, dépassé les 10 millions de joueurs en simultanées en jeu et 32 millions d’utilisateurs en ligne au total.

Une nouvelle année qui commence sur les chapeaux de roues pour Steam

La base de données SteamDB a annoncé, ce week-end, que la plateforme de Valve a enregistré 10 082 055 joueurs actifs et 32 186 301 utilisateurs en ligne. Cette différence entre les deux nombres s’explique par l’ouverture automatique de Steam au démarrage de la plupart des ordinateurs où est installée l’application. Ce record d’utilisateurs en ligne a d’ailleurs été battu dès le lendemain avec 33 078 963 utilisateurs signalés.

Steam has reached 10 million concurrent in-game players for the first time, as well as 32 million concurrently online users today.

Sans surprise, les deux jeux les plus populaires sont Counter Strike : Global Offensive et Dota 2. Le premier a dépassé la barre du million de joueurs en simultanée durant le week-end. Depuis leurs sorties, il y a désormais 10 ans, ils sont toujours les plus fréquentés de la plateforme. La troisième place est occupée par un jeu datant de 2021, Goose Goose Duck, un jeu de déduction similaire à la révélation du confinement, Among Us. Le jeu où l’on incarne des canards a réuni plus de 600 000 personnes en simultanés.

Lancé en 2003, Steam passe régulièrement de nouveaux caps. L’entreprise a certes mis 14 ans pour atteindre un pic de 15 millions d’utilisateurs simultanés, mais elle n’aura mis que 5 ans pour engranger 15 millions de joueurs supplémentaires, en mars 2022. La popularité du jeu vidéo en Chine dessert l’entreprise de Valve. Un rapport publié en 2019 avait estimé le nombre de joueurs sur PC dans l’Empire du Milieu à 312 millions. L’arrivée du Steam Deck en février, la console portable de la plateforme, renforce cette dynamique positive : elle s’est déjà écoulée à plus d’un million d'exemplaires depuis son lancement.