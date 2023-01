Les Customer Data Platform (CDP) ont le vent en poupe. Selon un rapport rédigé par Salesforce en 2020, 86 % des marketeurs utilisant une plateforme de ce type déclarent vouloir en maintenir ou en renforcer l'utilisation. Face à l’ampleur de ce mouvement, les organisations sont de plus en plus nombreuses à envisager l’implémentation d’une CDP. Si cela est votre cas, ça tombe bien, car Salesforce propose un livre blanc gratuit pour vous guider dans le choix et dans le déploiement de votre solution. Ils regorgent de conseils pour préparer tous les pans de votre société.

Bien préparer son projet de transformation digitale

Dans ce livre blanc, Salesforce vous déroule toutes les étapes à suivre pour mener, au mieux, votre projet d’adoption d’une CDP. La première est de définir des buts mesurables. Ils doivent être reliés à la stratégie commerciale de l'entreprise. Pour vous aider à affiner vos ambitions, de nombreuses inspirations d’objectifs sont présentes dans ce guide. Cela peut par exemple être d’augmenter de 30 % les taux de conversion de vos publicités vidéo en segmentant plus finement notre clientèle.

Peu importe les objectifs fixés, il faut s’assurer que les bonnes parties prenantes soient incluses au projet. Admettons que votre département informatique achète un logiciel. Il faut consulter le service qui l’utilisera, comme l’équipe médias. Davantage de recommandations sont à découvrir dans le guide de Salesforce.

Composer son équipe projet

Déployer correctement une Customer Data Platform implique nécessairement de composer un centre d’excellente digitale (CoE). Plusieurs profils le composent : data analysts, spécialistes de l'IT, consultants en accompagnement du changement, de partenaires d'intégration systèmes ainsi que des agences.

Après avoir identifié les profils qui composeront votre équipe projet, vient le moment de répartir les tâches. Comme le souligne Salesforce, les entreprises qui génèrent le plus rapidement une valeur ajoutée sont aussi celles qui ont défini une stratégie globale de traitement des données, et qui ont identifié précisément des responsables des données dans chaque groupe de parties prenantes. Afin d’assurer une bonne collaboration entre chacune d’entre elles, il est impératif d’imposer des règles de communication strictes.

Lors de la création de votre centre d’excellente digitale, vous pourrez suivre les quatre étapes évoquées dans le livre blanc de Salesforce. Elles vous permettront d’éviter les faux pas et d’avancer correctement dans le lancement de votre CDP.

Choisir sa CDP : comment s’y prendre ?

Ça y est, votre organisation est prête à déployer une plateforme de données client. Maintenant, reste à savoir quelle solution acheter. Pour faire le bon choix, cinq critères doivent être pris en compte selon les experts de Salesforce.

Le premier est la facilité à déployer le système. La CDP choisie doit être simple à prendre en main pour tous les collaborateurs. Si vous devez coder pour vous servir de la plateforme, seul l'IT sera en mesure de l'exploiter. Pour cette raison, il est préférable d’adopter une solution user-friendly avec une interface utilisateur intuitive et accessible à tous.

Sources de données, identification, confidentialité… Plusieurs éléments doivent être pris en compte pour choisir intelligemment votre CDP. Salesforce récapitule chacun d’entre eux dans son guide et vous donne des conseils pour prendre des décisions éclairées. En somme, le document s’avère indispensable pour réussir le déploiement de votre plateforme et faire passer votre entreprise à la vitesse supérieure.