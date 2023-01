Améliorer le référencement naturel de son site web demande un suivi constant des performances et des mot-clés. Pour simplifier ce travail, de nombreuses solutions sur le marché agrègent les données SEO, en simplifient leur compréhension et font des recommandations éclairées. C’est justement le cas de SEOcrawl. Il s’agit d’un logiciel ultra-complet permettant d’optimiser sa stratégie de référencement et de générer des reportings en un rien de temps. Pour tirer le meilleur parti de l’outil, il est préférable d’avoir de bonnes notions d’anglais.

Donner une nouvelle dimension à ses stratégies SEO

SEOcrawl est un logiciel doté d’une interface user-friendly. Sa prise en main se fait donc rapidement, que vous soyez un expert du digital ou non. En ouvrant la solution, vous découvrez un dashboard qui reprend les données les plus intéressantes relatives à votre stratégie de référencement.

Certaines d’entre elles, comme le nombre de clics et le nombre d’impressions, sont présentées sous forme de graphiques en bâton pour plus de lisibilité. Aussi, une analyse comparative de vos statistiques est effectuée mois après mois et année après année. Pour ce faire, le logiciel se base sur vos données de la Search Console et de Google Analytics. Il est important de souligner que le tableau de bord est entièrement personnalisable en fonction de vos priorités. Il peut être partagé en PDF ou HTML à vos collaborateurs.

Dans le cas où vous mettriez une nouvelle stratégie SEO en place, vous pouvez suivre l’impact de vos actions en temps réel depuis l’onglet “Performance”. Vous pouvez définir les éléments que vous souhaitez monitorer : clics, impressions, position sur les moteurs de recherche… Il faut également indiquer la durée du tracking. SEOcrawl vous enverra des reportings par e-mail hebdomadairement ou mensuellement afin que vous gardiez continuellement un œil sur vos performances.

Afin de vous aider à créer des stratégies SEO hautement performantes, le logiciel vous liste des tâches à effectuer pour optimiser votre référencement naturel. Elles sont consultables dans l’onglet “Tasks”.

Ce n’est pas tout. La solution dispose de plusieurs outils complémentaires : suivi de l’évolution du trafic, surveillance de la position des mots-clés et une extension Google Chrome.

En somme, SEOcrawl propose toute une panoplie de fonctionnalités avancées pour optimiser votre référencement, améliorer votre visibilité et accroître votre trafic. Il est possible de les essayer pour 19 dollars à vie au lieu de 72 dollars sur la marketplace AppSumo. Cette offre exceptionnelle comprend la création d’un projet, un accès, 10 000 clics par mois à partir de la Google Search Console. Des licences avec davantage de possibilités sont proposées, permettant de 100 000 à 1 million de clics par mois.

