Ces dernières années, et particulièrement depuis le début de la crise sanitaire, les entreprises ont été contraintes de repenser leurs manières de collaborer. Aujourd’hui, bon nombre d’équipes exercent dans des endroits différents. Le développement de ces nouvelles méthodes de travail impose de nombreux défis, notamment pour travailler de concert. Dans son dernier livre blanc, Asana, plateforme de gestion du travail, vous partage ses secrets pour mettre correctement en place un processus de planification annuelle afin de coordonner vos équipes. L’objectif ? Vous aider à travailler sereinement et à atteindre les objectifs globaux qui ont été définis.

Faire de la planification annuelle une priorité

Les dirigeants attendent de leurs équipes qu’elles travaillent en harmonie pour développer leur entreprise. Pourtant, la réalité est tout autre. Seulement 16 % des travailleurs interrogés par Asana estiment que leur organisation définit clairement ses ambitions et les communique en toute transparence. Aussi, uniquement 26 % des employés visualisent clairement en quoi leurs tâches individuelles participent aux objectifs de l’entreprise. En manque de visibilité sur l’avenir de la société, ils peinent à s’investir dans les missions qui leur sont confiées.

Dans la même catégorie Les achats in-app sur TikTok génèreront 10 milliards de dollars en 2023

Autant dire qu’il y a un réel manque de communication et de coordination entre les différentes parties prenantes. Il s’agit d’un problème auquel peut aider à répondre le processus de planification annuelle. Il permet aux dirigeants de définir la stratégie globale de l’organisation ou d’un département en particulier, dont les buts fixés. Une feuille de route est alors définie pour que chacun puisse participer à atteindre ces objectifs.

Toutefois, il est important de souligner que la planification d’activités n’est pas suffisante. Il faut s'assurer que chaque équipe soit au courant des missions qu’elle a à accomplir et pour quelles raisons afin qu’elle les réalise avec efficacité. Une question demeure néanmoins : comment s’y prendre ? C’est justement ce que vous explique Asana dans son dernier guide !

Les quatre étapes à suivre pour réussir la mise en place du processus

Asana vous déroule toutes les étapes à suivre pour mettre correctement en place un processus de planification annuelle dans votre entreprise. La première est de planifier son plan en amont. Parties prenantes, calendrier, objectifs… Il faut que toutes les équipes soient sur la même longueur d’onde.

Pour ce faire, elles doivent se poser plusieurs questions clés : Qui sera impliqué dans le processus de planification annuelle ? Quelles sont les décisions essentielles à prendre ? Qui les prendra et comment ? Pour vous aider à y voir plus clair, Asana vous fournit un exemple de chronologie dans son livre blanc. Il vous permettra de diviser chaque partie et de les situer dans le temps. Vous découvrirez également comment aligner la planification à la stratégie globale de votre organisation et aux différentes ressources allouées.

Après s’être assuré que toutes les parties prenantes avancent dans la même direction, vient le moment de définir les buts à atteindre. Afin qu’ils soient cohérents, il est recommandé de mettre en place une méthodologie (SMART, KPI/ICP, OKR…). Une fois que vous avez trouvé celle adéquate, il faut déterminer des objectifs exploitables et applicables à chaque service en se posant plusieurs questions : quelles sont les priorités de l’équipe ? Quelles sont les initiatives majeures sur lesquelles se concentrera l’équipe au cours de l’exercice fiscal ? Quels sont les points à exclure des priorités ?

Il ne s’agit que deux des étapes à suivre pour mettre en place une planification annuelle. Elles sont toutes à découvrir dans le livre blanc d’Asana, en plus de précieux conseils pour vous aider à vous organiser stratégiquement tout au long de l’année.