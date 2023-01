La crise sanitaire a complètement bouleversé les exigences et les attentes des consommateurs, notamment en matière de temps. Aujourd’hui, cinquante millisecondes leur suffisent pour se forger une opinion sur un site. Après les trois premières secondes de téléchargement, chaque seconde additionnelle fait baisser le taux de conversion de 20 %. Vous l’aurez compris, les commerçants n’ont que très peu de temps pour convaincre les acheteurs. Il est donc impératif de tirer son épingle du jeu et de proposer une expérience client exemplaire. C’est justement le sujet du dernier livre blanc de Salesforce. L’expert du CRM explique aux PME comment créer une expérience client mémorable.

Une expérience client réussie, ou la clé du succès

Dans ce livre blanc, Salesforce fait le point sur les avantages d’une expérience client réussie. Le premier est sans aucun doute la fidélisation. Plus un client se sentira en confiance, plus il sera susceptible d’effectuer de nouveaux achats. Pour rappel, vous avez 60 à 70 % de probabilités de vendre à un client fidèle, et seulement 5 à 20 % dans le cas d’un nouveau prospect. Autant dire que vous avez tout à gagner à améliorer la valeur vie client.

Proposer une expérience client réussie est aussi un moyen de limiter le nombre d’avis négatifs. Selon une étude Ipsos, 88 % des acheteurs consultent les avis clients avant de réaliser un achat en ligne. Aussi, 85 % ne vont pas au bout de leurs achats si les témoignages négatifs sont trop nombreux. En proposant une bonne expérience client, vous vous assurez de satisfaire vos clients et d’obtenir des avis positifs. Ces derniers ne seront que bénéfiques pour votre image de marque.

In fine, l’amélioration de l’expérience client a un véritable impact sur la santé financière d’une PME. 52 % des cadres ont déclaré une augmentation du chiffre d’affaires après avoir travaillé ce pan, et dans 48 % des cas, une rentabilité supérieure à la moyenne.

On comprend rapidement pourquoi la création d’une expérience client mémorable est une priorité pour les dirigeants cette année. Toutes les opportunités qu’elle génère sont à découvrir dans le livre blanc de Salesforce.

Dix étapes simples pour livrer une expérience client mémorable

Proposer une expérience client unique est donc indispensable au bon développement d’une PME. La question reste encore de savoir comment faire. Dans son guide, Salesforce vous dévoile dix étapes simples à suivre. Tout d’abord, il faut anticiper la versatilité des acheteurs, qui aiment naviguer sur différents canaux : SMS, email, réseaux sociaux… Il faut toutefois faire attention à ce que l’expérience reste simple et fluide.

Afin qu’ils puissent trouver les informations nécessaires, il peut être judicieux de mettre en place un chatbot. Ce dernier apporte des réponses aux questions fréquemment posées sur votre site, et ce, à n’importe quelle heure. De quoi satisfaire les visiteurs et les clients en toutes circonstances !

Il ne s’agit que deux des étapes préconisées par Salesforce. Pour toutes les connaître, il suffit de télécharger ce livre blanc. Il vous permettra également de prendre connaissance des outils indispensables à la création d’une bonne expérience client. Parmi ceux-ci, le CRM. Il permet de stocker toutes vos données et d’obtenir une meilleure connaissance de vos prospects. Il s’avère donc essentiel pour prendre des décisions plus intelligentes.

Toute la liste des outils nécessaires est déroulée dans ce guide. Il regorge de précieux conseils à appliquer tout de suite dans votre entreprise. En somme, il est indispensable à toute PME qui souhaite donner un coup d’accélérateur à sa croissance.