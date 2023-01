Selon Ming-Chi Kuo, le célèbre analyste reconnu et généralement très fiable lorsqu’il s’agit d’Apple, a déclaré que le casque de réalité mixte de la marque à la pomme pourrait être dévoilé dans le courant du printemps 2023, après 8 longues années de conception.

Initialement, Ming-Chi Kuo avait prévu une annonce pour fin janvier. Il est récemment revenu sur ses déclarations pour préciser qu'Apple allait très probablement reporter la livraison de son casque de réalité mixte au deuxième semestre 2023. Par conséquent, l'analyste très respecté dans le monde la tech, prédit une annonce un peu plus tard, aux alentours du mois de mai. Kuo prévoit une annonce lors d'un « événement médiatique dans le courant du printemps ou au cours de la WWDC, en fonction de l'avancement du développement du casque de réalité mixte ».

