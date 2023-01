La recherche de fonds est une étape importante dans le développement d’une start-up. Elle implique nécessairement de créer un pitch deck à présenter aux potentiels investisseurs. Pour rappel, il s’agit d’un ensemble de slides présentant une entreprise, son fonctionnement et ses ambitions. L’objectif est de réussir à convaincre les investisseurs à financer sa croissance. Autant dire que la présentation doit être attrayante et claire. Il est possible d’utiliser un des templates de WeLoveNoCode et de s’inspirer des pitch decks de grandes entreprises comme le permet Deck Library. Ils sont accessibles gratuitement !

Une bibliothèque en accès libre

Sur son site web, Deck Library propose une large bibliothèque avec plus de 1 000 pitch decks. Ils sont classés par ordre alphabétique. Les documents de grandes sociétés sont disponibles : Alan, spécialiste français de l’assurance santé, Crunchbase, solution pour suivre et analyser des entreprises ou encore Airbnb. Pour découvrir les premiers pitch decks de licornes, il suffit de se rendre dans la section dédiée, “Unicorns”. Vous pourrez parcourir ceux de N26, Spotify ou encore Uber.

Deck Library vous propose également une sélection des présentations jugées comme les meilleures dans la section “Best Overall”. Pour les plus curieux qui souhaiteraient parcourir tous les contenus proposés, il faut appuyer sur “All”. Une grande sélection de pitch decks de start-ups exerçants dans différents secteurs est proposée : banque, culture, santé, téléphonie… En cliquant sur l’un d’entre eux, il suffit de faire défiler la page pour visionner toutes les slides.

En parcourant Deck Library, vous découvrirez les différentes manières de procéder pour concevoir un pitch deck qui séduit de potentiels investisseurs. Bien que certaines présentations semblent similaires dans leur approche, bon nombre d’entre parviennent à tirer leur épingle du jeu. À vous de vous en inspirer pour créer votre propre présentation et mener votre entreprise sur la voie du succès.

