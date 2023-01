Environ 55 800 Tesla, Model 3 et Model Y, sont sorties des lignes de production de l’usine de Shanghai de l’entreprise en décembre selon les chiffres de l’Association chinoise des voitures de particuliers, publiée ce 5 janvier. C’est 20 % de moins qu’en décembre de l’année précédente et 50 % de moins qu’en novembre.

Le marché chinois et ses turpitudes

Ces résultats étaient attendus par les professionnels du secteur. Après diverses difficultés mettant à l’arrêt l’usine de Shanghai, Tesla avait annoncé suspendre sa production le 25 décembre. Les salariés sont retournés au travail seulement en début de semaine et devraient bénéficier de 8 jours de congé pour le Nouvel An chinois, en janvier.

Ces décisions du constructeur automobile sont liées d’une part à une mise à niveau de la chaîne de production et, peut-être surtout, à un ralentissement de la demande. Les données de l’association chinoise n’indiquent pas si les livraisons de Tesla étaient destinées au marché intérieur ou à l’export. L’usine de Shanghai est à l’origine de 54 % des ventes mondiales, qui atteignent 1,31 million d’unités en 2022.

L’entreprise d’Elon Musk semble toutefois bien connaître quelques difficultés sur le marché chinois. Tout d’abord elle a proposé des réductions de prix et subvention pour l’assurance du véhicule, ce qui n’est pas dans ses habitudes. Également, elle avait augmenté, en Chine comme ailleurs, le prix de ses véhicules à cause de la hausse du prix des matériaux. Cependant, depuis octobre, les prix chinois auraient baissé de 9 % selon le Wall Street Journal.

Tesla victime de la concurrence, mais aussi d’un contexte économique difficile

Tesla est mis en difficulté par plusieurs éléments. Des concurrents locaux, sérieux et moins chers commencent à émerger, comme BYD ou Nio. Le premier a vendu 1,86 million de véhicules, hybrides et électriques confondus, en 2022, contre 603 783 un an auparavant.

Le constructeur souffre aussi d’une situation plus globale en Chine. Bloomberg relève que William Li, fondateur et directeur général de Nio, a expliqué en décembre redouter un premier semestre 2023 compliqués. Les subventions d’État sont en train d’être supprimées, tandis que la chaîne d’approvisionnement et la consommation en Chine sont fortement affectées par une explosion du cas de Covid.

La situation de Tesla n’est pas encore à craindre. L’entreprise a tout de même augmenté ses livraisons mondiales de 40 % en 2022. Une croissance certes en deçà des ambitions d’Elon Musk, qui mise sur une croissance annuelle moyenne de 50 %, mais honorable dans un contexte économique incertain. Tesla et son dirigeant pourraient être contraints de revoir ses ambitions à la baisse dans les années qui suivent, alors que la récession guette.