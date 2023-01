Dans une interview exclusive accordée au Wall Street Journal, Han Jong-hee, le grand patron de Samsung a déclaré qu'il s'attendait à ce que la demande reste faible dans le secteur des nouvelles technologies. Notamment en raison de l'inflation, de la hausse des taux d'intérêt et de la force du dollar.

Quelle est la stratégie de Han Jong-hee pour surmonter la crise ?

Han Jong-hee espère que le ralentissement actuel de l'industrie, qui a fait reculer les chiffres de Samsung après une série de bénéfices record en 2020 et 2021, commencerait à s'estomper en 2024. La chute de la demande pose des défis majeurs à l'entreprise sud-coréenne. Pour autant, le PDG de Samsung estime que c'est en période de crise que les meilleures opportunités se créent. Il explique que « lorsque tout est stable, il est difficile de bouleverser l'ordre du marché ». Le plus grand fabricant au monde de smartphones, de téléviseurs et de semi-conducteurs ne compte pas se laisser abattre.

Pourtant, selon les analystes, les bénéfices de Samsung ont diminué de près de moitié au cours du quatrième trimestre 2022, par rapport à l'année précédente. La société devrait publier ses résultats dès aujourd'hui, vendredi 6 janvier 2023. Les prix des semi-conducteurs, principale source de revenus de Samsung, ont chuté en raison d'une surabondance de l'offre et de la contraction des expéditions mondiales de smartphones et d'autres produits électroniques.

Il y a quelques mois, Samsung a créé une nouvelle équipe composée de travailleurs de chaque unité de produit, dont l'objectif est de travailler sur l'amélioration de l'expérience de la marque. Avec cette unité spéciale, Samsung veut faire en sorte que tous les appareils Samsung « fonctionnent de la manière la plus simple possible, et qu'il y ait un lien entre chacun des produits de la marque ». Aujourd'hui, les propriétaires d'un smartphone Samsung peuvent par exemple programmer leur lave-linge de la même marque pour qu'il termine son cycle lorsqu'ils rentrent chez eux.

Autre exemple : un utilisateur peut scanner le code-barres du sachet d'un hot-dogs surgelé à l'aide de son smartphone et le micro-ondes de Samsung réchauffera le produit en suivant les instructions. C'est en ce genre d'expérience que croit Han Jong-hee pour renforcer la position de Samsung dans les mois à venir. Le pari du PDG de la marque, s'il est réussi, contribuera à accroître la demande des consommateurs et la fidélité à la marque sur l'ensemble des produits : smartphones, téléviseurs et appareils électroménagers.