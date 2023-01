Ces dernières années, et particulièrement 2022, ont été rythmées par d’importantes périodes de crise et de fortes phases d’inflation. Le contexte économique global devrait rester particulièrement tendu dans les prochains mois. En parallèle du monde qui se transforme, l’écosystème du marketing digital évolue lui aussi, notamment avec la fin des cookies tiers et la version 4 de Google Analytics.

Ainsi, les expert(e)s du digital comme les annonceurs doivent parvenir à avancer dans un environnement incertain, devenu le New Normal, tout en s’adaptant aux grandes évolutions de leur profession.

Pour vous aider à faire face à ces nombreux enjeux, CyberCité, OnlySo et Isoskèle vous proposent d’assister au New Normal Digital Day. Il s’agit d’une journée de sept webconférences durant laquelle seront abordés des sujets essentiels pour faire face au New Normal dans l’univers du digital : Analytics et gestion de la Data, Social Media, Content Marketing, stratégie de communication en période de crise… Les trois agences vous attendent le jeudi 2 février à partir de 10h.

Comprendre comment s’adapter au New Normal dans le contexte digital

L’objectif de cet événement est de vous aider à naviguer dans cet environnement instable et en pleine mutation qui est aujourd’hui devenu la nouvelle normalité.

En effet, réussir à s’adapter aux nombreux changements qui l’accompagnent est un véritable défi : nouvelles attentes et exigences de la part des consommateurs, développement du Search, apparition de nouvelles tendances… Cela concerne l’ensemble des leviers digitaux et, par conséquent, les stratégies digitales à mettre en œuvre et les budgets marketing à allouer.

Ainsi, comment s’adapter au New Normal ? Dans un contexte aussi particulier et incertain que celui-ci, plusieurs pans de vos plans d’action doivent être repensés : leviers à activer, actions à mettre en place, messages à communiquer… C’est sur l’ensemble de ces points que reviendront les intervenants lors du New Normal Digital Day. Ils aborderont et décrypteront les stratégies de synergie SEO/SEA, l’Analytics et la gestion de la data ou encore le Machine Learning de Google. Ils discuteront aussi des stratégies de communication à implémenter en période de crise.

Le but est de vous aider à appréhender plus sereinement ces nombreux changements et à en saisir les opportunités.

Sept webconférences animées par des experts du digital

Au cours de cette journée, sept webconférences de trente minutes auront lieu. Elles seront orchestrées par huit experts de CyberCité, d’OnlySo et d’Isoskèle. Dans le détail, voici les sujets abordés :

New Normal et Search Marketing : Learnings, décryptage et must-have 2023

Comment tirer profit du machine learning de Google pour maintenir vos performances en période de crise ?

Convergence SEO/SEA : Comment combiner vos stratégies pour maximiser vos performances et accroître votre visibilité ?

Le New Normal de l’Analytics : Gérer sa data et suivre ses performances dans le nouveau monde du digital

Le top 5 des conseils pour réussir votre stratégie Content Marketing dans un environnement en pleine mutation

Branding vs performance : Comment rester visible et attractif même en période de crise ?

Quelle stratégie Social Media faut-il adopter dans un monde qui change ?

Ces webinars vous permettront de comprendre les nouveaux enjeux du digital et d’avoir les clés en main pour y faire face. À l’aide des conseils et des recommandations des experts, vous pourrez optimiser vos performances en 2023 et au-delà. Pour tous les connaître, inscrivez-vous dès maintenant.