Avec respectivement 26,5 millions d'utilisateurs actifs mensuels et 40 millions d’utilisateurs actifs mensuels en France, Instagram et Facebook sont des leviers essentiels à toute stratégie digitale. Bien utilisées, les deux plateformes peuvent servir à atteindre des objectifs de visibilité, de conversion et de notoriété.

Pour ce faire, il faut s’intéresser de près au fonctionnement de l’écosystème Meta et à ses outils. Il faut aussi se pencher sur ses nouveautés et ses tendances. C’est pour cela que Kamp’n, solution pour optimiser la performance de vos campagnes SEA et social ads, organise un webinar. Il se tiendra le jeudi 19 janvier à 11h30. En tant que Meta Business Partner, Kamp'n maîtrise bien son sujet !

Connaître les grandes tendances au sein de l’écosystème Meta

Ce webinar sera une opportunité de cerner les changements introduits au sein de l’écosystème publicitaire Meta et les nouvelles tendances qui s’en dégagent.

Mikael Witwer, Directeur des opérations chez Kamp'n, en évoquera une dizaine, parmi lesquelles la contextualisation des créations. Elles font partie des pièces maîtresses de toute stratégie publicitaire. Visibles par l’utilisateur, les contenus doivent impérativement être soignés, pertinents et attractifs. Ils vous aideront à tirer votre épingle du jeu et à maximiser votre taux de conversion sur Facebook et Instagram. L’intervenant vous expliquera pourquoi il est judicieux de consulter l’Ads Library pour atteindre cet objectif.

Il reviendra également sur la digitalisation de la communication locale et des catalogues. Pour des raisons de coûts, de prise en compte des considérations environnementales et de performances, de nombreux professionnels optent pour les prospectus digitaux. Vous découvrirez que cette alternative offre de réelles opportunités, notamment en termes de ciblage et de personnalisation.

Le marketing conversationnel est aussi une stratégie qui monte en puissance. Elle consiste à développer une relation personnalisée avec les clients lors d’échanges avec ces derniers. Mikael Witwer reviendra sur cette tendance lors de ce webinar, ainsi que sur bien d’autres : contenus vidéo courts, preuve sociale, automatisation…

Découvrir les recommandations de Kamp’n

Une fois que vous connaîtrez toutes les tendances publicitaires sur Facebook et Instagram, une question s’impose : comment en tirer le meilleur parti ? L’expert de Kamp’n vous donnera des éléments de réponses tout au long de ce webinar. Il reviendra notamment sur les outils de l’écosystème Meta à utiliser pour transformer l’automatisation, l’User Generated Content (UGC), le marketing de nano-influenceurs ou toute autre tendance en véritable levier de performance.

Mikael Witwer vous fournira aussi des conseils concrets qui vous permettront de mettre au point des campagnes publicitaires puissantes sur Facebook et Instagram. Bien entendu, vous pourrez lui poser toutes vos questions au cours de cette webconférence. Dans le cas où vous souhaiteriez des recommandations personnalisées, vous pourrez vous adresser à l’expert lors d’ateliers individuels, qui se tiendront à la suite du webinar.

En somme, cet événement en ligne organisé par Kamp’n vous permettra d’avoir une vision globale des grandes dynamiques publicitaires au sein de l’écosystème Meta. Vous découvrirez comment tirer profit de celle-ci grâce aux outils disponibles et aux conseils d’experts. Pour ne rien manquer, n’oubliez pas de vous inscrire.