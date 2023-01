Ça y est, 2023 pointe le bout de son nez. Une nouvelle année de marketing commence… Il est l’heure de parler stratégie et de s’adapter au contexte macroéconomique actuel. Le quotidien des équipes marketing est mouvementé depuis quelques mois.

La période de récession économique que nous traversons a certainement eu un impact sur votre budget marketing.

Alors, comment vous démarquer ? Agorapulse, première plateforme française de gestion des réseaux sociaux, vous donne rendez-vous le mardi 10 janvier 2023 à 10h30 pour un nouveau webinar dans lequel vous découvrirez comment mettre en place une stratégie de marketing omnicanal et obtenir des résultats performants.

Pour participer à ce premier webinar de l’année, l’équipe marketing d’Agorapulse aura le plaisir de recevoir deux experts sur le sujet.

La première se nomme Séphora Talmud. Elle est consultante et formatrice en stratégie de communication 360° et marketing digital. Le second s’appelle Pakndam Lamboni Laré. Lui est Responsable engagement clients pour la BU Oncologie chez MSD France. Au micro de Deborah Orzech, content marketing manager chez Agorapulse France, ils tenteront de vous éclairer sur la bonne stratégie à adopter en 2023.

En participant à ce live, vous profiterez de précieux conseils à suivre en B2B et en B2C, pour mettre en place une stratégie de marketing omnicanal. Au programme :

Comment rester top of mind dans la tête de vos prospects et clients ?

Faut-il se lancer sur tous les canaux pour être vu ?

Quels KPIs surveiller ?

Quelles erreurs éviter quand on met en place une stratégie omnicanal ?

En vous inscrivant à ce webinar, vous découvrirez pourquoi le marketing omnicanal doit être une composante importante de votre stratégie. Avec la multiplication des plateformes, il est nécessaire de réfléchir au parcours client dans sa globalité et à tous les canaux utilisés par vos prospects pour ne pas passer à côté. Une bonne lecture du parcours client vous aidera à définir votre stratégie et vous permettra d’unifier vos actions.

Ce webinar vous aidera notamment à comprendre comment le marketing omnicanal permet d’améliorer la satisfaction de vos clients. Cette stratégie permet une certaine fluidité dans la diffusion de vos offres ou des informations, un argument qui s’avère être un facteur décisif pour les consommateurs. Comme d’habitude avec Agorapulse, ce live est évidemment gratuit. N’oubliez pas de vous inscrire !