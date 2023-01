Le 3 janvier 2023, le site web The Information a révélé les derniers détails sur le futur casque de réalité mixte d'Apple. Sa sortie est imminente.

À quoi va ressembler le casque de réalité mixte d'Apple ?

La marque à la pomme travaille sur son casque de réalité mixte depuis 2015 et comme à son habitude, elle reste très secrète sur l’avancée de son développement. Selon plusieurs sources et notamment les dires du célèbre analyste Ming-Chi Kuo, Apple pourrait enfin dévoiler son casque en 2023, après 8 longues années de conception. Selon les dernières informations révélées, le casque d'Apple sera conçu en aluminium, en verre et en fibre de carbone, des matériaux nobles et légers, dans l'objectif de réduire sa taille et son poids.

Comme on pouvait l'imaginer, les caméras seront totalement dissimulées pour des raisons esthétiques. Une petite molette, semblable à celle sur l'Apple Watch, sera positionnée sur le côté droit du casque. Celle-ci devrait permettre aux utilisateurs de passer rapidement du monde virtuel au monde physique. Le bandeau du casque pourrait être conçu dans la même matière que les bracelets sportifs de l'Apple Watch, avec des haut-parleurs intégrés. Contrairement à la montre connectée d'Apple, le futur bandeau du casque de réalité mixte ne sera pas interchangeable.

Évidemment, le casque permettra d'utiliser des verres correcteurs pour les porteurs de lunettes. Les informations dévoilées laissent penser que de petits moteurs permettront d'ajuster automatiquement la vision en fonction de la distance inter-pupillaire du porteur, offrant ainsi le plus grand champ de vision possible pour chaque individu. À propos du champ de vision, celui-ci sera de 120 degrés, comme le Valve Index. C'est plus que le champ de vision de 106 degrés du Meta Quest Pro de Mark Zuckerberg. Il y aura deux puces, dont un SoC principal, comprenant un CPU, un GPU et une mémoire, et un processeur de signal d'image dédié.

Enfin, le casque ne devrait pas être accompagné d'une manette dédiée, et Apple ne semble pas avoir mis l'accent sur le jeu pour cet appareil. En effet, Apple se concentre sur la vidéoconférence, avec des avatars numériques qui ont un haut niveau de précision lorsqu'ils imitent les expressions faciales et les mouvements du corps d'un utilisateur. Avec ce casque, vous pourrez aussi ouvrir l'application Maps et l'utiliser pour afficher un modèle 3D d'une ville. Le casque sera doté d'un grand écran orienté vers l'extérieur sur sa face avant afin de montrer les expressions faciales du porteur dans l'idée de réduire le sentiment d'isolement lors de l'utilisation de l'appareil.