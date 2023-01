L’année vient à peine de débuter et SpaceX aurait déjà levé des fonds. Dans une correspondance interne consultée par le média américain CNBC, l’entreprise spécialisée dans l’astronautique serait parvenue à rassembler 750 millions de dollars au cours d’un nouveau tour de table. Depuis, SpaceX serait valorisé à 137 milliards de dollars.

SpaceX continue de gagner en valeur

Le courriel adressé aux investisseurs potentiels de SpaceX, entrevu par CNBC, présente le fonds américain de capital-risque Andreessen Horowitz, plus connu sous le nom a16z, comme le dirigeant de cette nouvelle levée de fonds. Ce dernier avait déjà aidé Elon Musk à réunir les 44 milliards de dollars nécessaires au rachat de Twitter.

Dans la même catégorie Quel est le bilan pour Tesla en 2022 ?

L’année précédente, SpaceX avait reçu plus de 2 milliards de dollars de financement. Fin mai 2022, SpaceX atteignait les 125 milliards de dollars de valorisation. En juillet dernier, la société dirigée par le milliardaire clôturait un tour de table à 250 millions de dollars. Aujourd’hui, sa valeur se rapprocherait des 140 milliards de dollars après avoir autorisé ses salariés, en décembre, à vendre leurs actions pour 77 dollars pièces.

De nombreuses étapes clés franchies en 2022 pour SpaceX

2022 fut une année riche pour SpaceX, marquée par de nombreuses réussites. À travers son programme Falcon, le groupe a réalisé 60 lancements en l’espace d’un an. Avec 59 Falcon 9 et un Falcon Heavy, c'est deux fois plus qu’en 2021.

De son côté, Starlink, son fournisseur d’accès à Internet par satellite, a atteint la barre du million d’abonnés et son trafic a été multiplié par 15 entre janvier et décembre. Il a notamment été largement déployé en Ukraine où une partie du réseau Internet a été détruite par les forces armées russes.

Enfin, fin novembre, la NASA a étendu son contrat avec SpaceX dans le cadre du programme Artemis. L’entreprise californienne avait été choisie pour devenir l’alunisseur de la mission Artemis III ayant pour objectif d’envoyer des humains sur la surface de la Lune bien après les missions Apollo. Nul doute que SpaceX continuera sur sa lancée en 2023 pour conserver son statut de leader du spatial.