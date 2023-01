CPQ, Field Service Management, PaaS… Ces termes ne vous disent peut-être pas grand-chose. Pourtant, leur compréhension est indispensable dans l’univers de la relation client. Pour comprendre précisément le sens de ces différentes notions, nul besoin d’arpenter le web. Salesforce, l’expert des solutions CRM, vous offre un glossaire gratuit contenant les définitions de quarante-quatre termes relatifs au domaine de la relation client. L’objectif est de vous aider à mieux naviguer dans cette marée de nouveaux mots afin que vous maîtrisiez l’écosystème du CRM.

Le glossaire CRM, un indispensable pour briller à l’ère du digital

La relation client est un secteur qui évolue rapidement. De nouveaux outils, stratégies et techniques voient le jour, accompagnés de termes inédits. Ces derniers sont parfois difficiles à comprendre, particulièrement car ils sont tirés de l’anglais. Une simple traduction n’est pas toujours suffisante pour comprendre ce que le mot signifie et englobe. Il arrive alors d’être perdu et de ne pas saisir le concept qui se cache derrière. La compréhension de l’environnement CRM devient ainsi complexe, et la réalisation de projets également.

C’est pour vous aider à y voir plus clair dans toutes ces terminologies spécifiques au domaine de la relation client que Salesforce a conçu ce glossaire. Au moment où vous rencontrez une expression que vous ne connaissez pas, il suffit de vous référer au document pour en trouver une définition claire.

44 définitions pour mieux maîtriser l’environnement du CRM

Dans ce guide, Salesforce a regroupé quarante-quatre définitions indispensables pour maîtriser, au mieux, l’environnement de la relation client.

Parmi celles-ci, le BDR et le SDR. Le Business Development Representative (BDR) est un professionnel en charge de la gestion de leads outbound, obtenus en faisant de la prospection. Il s’occupe donc d’identifier des opportunités commerciales afin de générer des leads. De son côté, le Sales Development Representative (SDR) se consacre à la qualification des leads fournis par les équipes marketing.

La Demand Side Platform (DSP) est également un terme sur lequel revient Salesforce dans son glossaire. Pour faire simple, la DSP est une solution technologique d’achat et d’optimisation publicitaire. Elle est destinée aux annonceurs et aux agences. Elle utilise des algorithmes sophistiqués pour rechercher et regrouper tous les tarifs des espaces publicitaires (display, mobile, search ad…) sur une seule plateforme. L’achat des supports et espaces publicitaires sont automatisés et le ciblage amélioré. Les utilisateurs peuvent par ailleurs optimiser les budgets de leurs campagnes et choisir les supports les plus pertinents en fonction de l’audience ciblée et de leurs objectifs.

Helpdesk, Pipeline, Marketing Qualified Lead… Salesforce vous fournit les définitions de termes que vous rencontrez tous les jours dans les domaines du service client et du marketing. Les explications apportées vous permettront de mieux vous familiariser avec ces terminologies très spécifiques et parfois assez floues. Une chose est sûre, ce glossaire gratuit vous accompagnera durant chaque projet CRM !