Tesla a dévoilé les chiffres de livraisons et de productions de ses véhicules pour l’année 2022. Cette dernière n’a pas été de tout repos pour le constructeur de voitures électriques qui a été confronté à de nombreux défis. Dans ce contexte, même si l’entreprise d’Elon Musk n’a pas atteint son objectif. Les résultats restent tout de même à nuancer puisqu’ils battent des records par rapport à l’année 2021.

Une année en apparence compliquée pour Tesla

L’année 2022 a difficilement commencé pour Tesla qui a dû rappeler un demi-million de voitures électriques à cause de défauts de sécurité. Le constructeur automobile a ensuite été touché par la politique zéro-covid menée par Pékin qui a eu pour conséquence directe d’interrompre les chaînes d'approvisionnement des usines chinoises. Enfin, face à la concurrence grandissante, l’entreprise américaine a été contrainte de baisser ses prix en Chine.

Dans la même catégorie SpaceX s’approche des 140 milliards de dollars de valorisation

À côté de cela, le rachat de Twitter par Elon Musk n’a pas aidé les affaires du constructeur de voitures électriques. Pour s’offrir le réseau social, le milliardaire américain a vendu pour plus de 8,5 milliards de dollars d’actions Tesla. Dernièrement, il a de nouveau réitéré l’opération ce qui a eu pour conséquence de faire chuter les actions de la société de 35 % sur le mois de décembre selon le média Bloomberg.

Face à ces difficultés, l’entreprise américaine a malgré tout connu des résultats trimestriels très encourageants grâce notamment à ses nouvelles usines, à Berlin et au Texas, qui permettent de dresser un bilan globalement satisfaisant pour Tesla.

Un quatrième trimestre record pour l’entreprise américaine

L’objectif d’Elon Musk d’augmenter les livraisons de Tesla de 50 % en 2022 par rapport à 2021 n’a pas été atteint, mais a été raté de peu. À ce titre, pour atteindre son but initial l’entreprise américaine devait livrer plus de 1,4 million de véhicules et n’en a cédé que 1,31 million.

Même si l'objectif n’a pas été respecté, la société enregistre une hausse des livraisons de 40 % par rapport à 2021. Concernant le quatrième trimestre de l’année 2022, sur une production de 439 701 véhicules, 405 278 ont été livrés. C'est un nouveau résultat record pour Tesla.

Compte tenu de la situation plutôt favorable grâce aux livraisons records du quatrième trimestre et sur l’ensemble de l’année, les actions de Tesla ont recommencé à augmenter dans les derniers jours de décembre d’après Bloomberg. L’année 2023 semble donc débuter, malgré les craintes d'Elon Musk, d’une meilleure façon, pour l’entreprise américaine, que ne l’avait été celle de 2022.