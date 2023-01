C’est un chiffre qui fait froid dans le dos. En ligne, 88% des consommateurs sont moins susceptibles de revenir sur un site après une mauvaise expérience utilisateur, selon Google. Les e-commerçants doivent donc tout mettre en œuvre pour séduire et fidéliser leurs acheteurs. Pour ce faire, avoir un site rapide, performant et responsive s’avère indispensable. Dans son dernier livre blanc, l’Agence Dn'D, spécialisée dans le conseil, l’UX, le développement web et l'accompagnement des sites marchands, vous dévoile la marche à suivre pour y parvenir.

Améliorer la vitesse de chargement de son site

Sur le web, 40% des visiteurs quittent une page si son temps de chargement est supérieur à trois secondes. Autant dire qu’il est impératif de travailler sur ce point. Sans cela, difficile de proposer une bonne expérience client, et de ce fait de convertir.

Bien entendu, il existe des méthodes pour optimiser votre vitesse de chargement, sur lesquelles revient l’Agence Dn’D dans son livre blanc. Dans un premier temps, il peut être judicieux de minifier vos codes source. Concrètement, cela permet de les nettoyer et de libérer des espaces superflus. Il peut s’agir de fusionner des fichiers pour n’en former qu’un, supprimer des caractères vides ou encore des commentaires.

Pour booster le chargement de vos pages, vous pourrez appliquer les cinq autres astuces de l’Agence Dn’D, à découvrir dans cet ebook.

S’armer d’outils d’analyse de performance

En ligne, 70 % des paniers sont abandonnés, dont 17 % à cause d’erreurs techniques. Pour éviter cela, il est recommandé de s’armer de puissants outils d’analyse de performance. Ces derniers permettront de mesurer la vitesse d’accès au serveur (ou time to first byte), le temps pour qu’une page devienne interactive (aussi appelé time to interact), le temps pour que la première zone affichée de la page soit totalement visible (ou visually complete)... En somme, de surveiller tous les indicateurs de mesure de la performance technique.

La question qui plane est la suivante : quel outil faut-il choisir ? Il en existe plusieurs sur le marché. Dans son ebook, l’Agence Dn’D vous présente les trois populaires ainsi que leurs caractéristiques. De quoi vous aider à faire votre choix !

Optimiser son SEO

Ce n’est pas un secret, le SEO est l’une des pierres angulaires d’un site web. C’est d’autant plus important lorsqu’on sait que 67 % des clics sont concentrés sur les cinq premiers liens proposés par Google sur ses pages de résultats.

Le travail de référencement est long et complexe, particulièrement car le moteur de recherche a plus d’une centaine de critères à respecter pour optimiser une page web. Bien qu’il ne soit pas évident de satisfaire toutes les attentes de Google, quatre piliers doivent absolument être travaillés. L’Agence Dn’D revient sur chacun d’entre eux dans son livre blanc et vous fournit également des outils solides pour améliorer votre SEO.

Migrer votre plateforme vers le cloud

Afin que votre site web demeure performant en toutes circonstances, il peut être judicieux de le migrer vers le cloud. Ce type de solutions est déployé sur plusieurs serveurs. Votre site web accède alors à un cluster, c’est-à-dire un groupe de serveurs et d'autres ressources qui agissent comme un système unique. Si l’un des serveurs tombe en panne, un autre intervient et s’ajoute afin que tout fonctionne parfaitement.

Vous vous assurez notamment que votre site web est capable de gérer de gros volumes de trafic. Un hébergement cloud présente bien entendu d’autres bénéfices, qui sont tous à découvrir dans ce livre blanc.

Déployer un site e-commerce performant, rapide et efficace est un travail de longue haleine, mais nécessaire pour booster vos performances. L’ebook de l’Agence Dn’D vous accompagnera dans chacun des changements à effectuer.