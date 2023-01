Le bailleur California Property Trust poursuit Twitter pour un loyer impayé. Le propriétaire de la tour Hartford en Californie, a demandé, le 16 décembre, au réseau social de régler son dû sous un délai de 5 jours. L’entreprise d’Elon Musk n’ayant pas payé la somme de 136 250 dollars, une plainte a été déposée cette semaine à la Cour Suprême du comté de San Francisco.

Twitter fait des économies à tous les niveaux

Depuis sa création, le siège social de Twitter se trouve à San Francisco. Il est actuellement situé au trentième étage de la tour Hartford au 650 California Street. En fin d’année dernière, le New York Times publiait un article sur les loyers impayés de l’entreprise désormais aux mains d’Elon Musk. Selon le média américain, le milliardaire avait cessé depuis plusieurs semaines de payer le loyer de tous ses bureaux dans le monde afin de réduire les coûts. De plus, la société fait l’objet d’une action en justice, déposée en décembre, pour un impayé de 197 725 dollars pour deux vols d’avions commerciaux qu’Elon Musk a pris pendant sa première semaine d’exercice en novembre.

Twitter ne disposant pas de service presse, les demandes de commentaires des médias sont restées sans réponse. Cependant, Elon Musk aurait fait appel à 6 avocats de SpaceX, une autre de ses entreprises, pour renforcer l’équipe juridique du réseau social pour faire face aux plaintes.

Le milliardaire, qui a perdu 132 milliards de dollars en 2022, essaye de réaliser des économies pour apporter un équilibre financier à Twitter. Lors de sa prise de fonctions, Elon Musk avait déclaré que Twitter perdait plus de 4 millions de dollars par jour. Quelque temps après, le cinquantenaire n’a pas hésité, dans un mail envoyé à ses employés, à évoquer une possible faillite. Il faut dire que l’entreprise est dans une situation compliquée depuis son arrivée, elle a perdu 50 de ses 100 plus importants annonceurs. Cette perte est importante pour ses revenus et l’investissement d’Elon Musk, pourtant l’entreprise générant des millions de dollars par mois pourrait largement payer le montant des loyers demandés.