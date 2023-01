Netflix est en train de racheter une ancienne base militaire du New Jersey pour créer les plus grands studios de production au monde selon USA Today.

Netflix va construire 12 studios dans le New Jersey

Le 28 décembre 2022, l'autorité économique de Fort Monmouth (Fort Monmouth Economic Revitalization Authority ou FMERA) a voté en faveur de la conclusion d'un contrat de vente avec le géant du streaming pour l'achat d'une gigantesque parcelle à Fort Monmouth, pour la somme de 55 millions de dollars. La FMERA est l'agence d'État chargée du développement de cette zone, où une base militaire a été abandonnée par l'armée américaine en 2011.

Netflix a déclaré que la somme de 850 millions de dollars serait investie dans la construction d'une installation de production ultramoderne comprenant 12 studios d'enregistrement. Un complexe de taille similaire à celui du Nouveau-Mexique dans l'objectif d'augmenter la production de séries et de films, y compris des contenus originaux. Selon Rajiv Dalal, directeur du contenu et des studios de Netflix, « ce nouveau studio sera un point central pour Netflix sur la côte Est des États-Unis ».

Netflix estime que ce projet dans le New Jersey permettra la création de 3 500 emplois. Le géant du streaming pense également que la construction de ces nouveaux studios pourrait avoir un effet d'entraînement considérable et même susciter des investissements de capitaux du secteur privé dans des infrastructures et des entreprises industrielles adjacentes. De son côté, le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a qualifié l'arrivée de Netflix « d'élément transformateur et de pierre angulaire des efforts de l'État pour créer une industrie florissante ».

Le New Jersey est un État déjà particulièrement prisé par Netflix. En effet, 725 productions ont déjà été accueillies en 2021, dont 68 longs métrages et 132 séries. Netflix avait pourtant hésité avec l'État de Géorgie. Phil Murphy a tout fait pour détourner les grands studios hollywoodiens de la Géorgie. Il a notamment offert des allégements fiscaux très compétitifs dans le cadre d'un programme d'incitations économiques de 14,5 milliards de dollars.

En France, le plan France 2030 prévoit aussi la création de nouveaux studios de tournage pour répondre à la demande croissante de contenus de la part des plateformes et des chaînes de télévision. Selon Les Échos, « une dizaine de projets de studios doivent être sélectionnés d'ici fin mars parmi les nombreux dossiers reçus cet automne ».