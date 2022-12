Sur Twitter, le nombre de vues s’affiche désormais en dessous des tweets, une fonctionnalité annoncée par Elon Musk au début du mois de décembre.

Depuis son arrivée à la tête du réseau social, le milliardaire ne cesse de clamer à quel point Twitter est un endroit « vivant ». À plusieurs reprises, il a expliqué que le nombre de nouvelles inscriptions n’avait jamais été aussi élevé que depuis son rachat de la plateforme.

Cette nouvelle fonctionnalité, dont le déploiement progressif a débuté ce jeudi 22 décembre, permet donc aux utilisateurs de voir combien de vues génèrent leurs tweets. Le chiffre est aussi bien visible par l’auteur de la publication que par les autres personnes présentes sur le réseau social, et se trouve au même niveau que le nombre de Retweets, de citations et de retweets.

« Twitter déploie le comptage des vues, afin que vous puissiez voir combien de fois un tweet a été vu ! C'est normal pour les vidéos. Cela montre à quel point Twitter est plus vivant qu'il n'y paraît, car plus de 90 % des utilisateurs de Twitter lisent, mais ne tweetent pas, ne répondent pas ou n'aiment pas, car ce sont des actions publiques », a expliqué Musk dans un tweet, allant dans le sens de ses propos récents sur l’effervescence du réseau social.

La fonctionnalité n’est disponible que pour les tweets publiés après le 15 décembre. Il est fort probable qu’elle ait été déployée afin d’attirer les créateurs, mais il est également possible qu’elle suscite l’effet inverse chez certains utilisateurs qui ne possèdent pas beaucoup de visibilité.

#Twitter now returns the number of views a tweet has. I think they're going to launch it soon! pic.twitter.com/t0YVp9M0S2

— Nima Owji (@nima_owji) December 22, 2022