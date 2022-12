Les animations permettent de donner vie à un projet, un site ou encore une application. Pour en créer facilement, il existe de nombreux outils en ligne tels que Artboard Studio ou bien LottieFiles. Ce dernier propose également une grande bibliothèque avec des visuels animés.

Une bibliothèque avec de nombreuses animations

LottieFiles est une application regroupant une large quantité d’animations pour tous vos projets digitaux. Elle est disponible sur l’App Store comme sur le Play Store. Une plateforme existe aussi pour ceux souhaitant essayer ses fonctionnalités depuis un navigateur.

Dans la même catégorie Zoom poursuit l’expansion de sa plateforme de travail hybride

Après avoir créé votre profil, c’est le moment de vous lancer dans le processus de création. Vous partez d’une toile blanche, sur laquelle vous pouvez ajouter des animations. Pour les trouver, il suffit de parcourir l’onglet “Home”. Vous y retrouverez des contenus sélectionnés avec soin par les équipes de LottieFiles. Certains sont aussi proposés en fonction de la saison, comme Noël. Vous pouvez aussi utiliser la barre de recherche et taper un mot-clé. L’onglet “Explore” vous permet aussi de trouver des animations et des stickers. Elles sont conçues par d’autres utilisateurs de l’outil. Il est possible de les liker, de les télécharger et de les sauvegarder.

Pour créer un visuel avec les formats adaptés pour un réseau social, comme TikTok ou Instagram, il faudra explorer la partie “Create animated post”. Que votre projet soit social media, vidéo ou autre, LottieFiles vous propose des templates afin de vous faire gagner du temps.

Bien entendu, vous pouvez personnaliser les animations et les stickers. Il est également possible de créer les vôtres et de les exporter en GIF, MP4 ou encore JSON. Les contenus peuvent ensuite être intégrés dans Figma ou Adobe XD si vous êtes en pleine création d’un site web ou encore sur Canva et Adobe pour vos projets graphiques. Ils peuvent aussi être utilisés sur WhatsApp ou Telegram pour vos conversations, ou sur un autre réseau social.

LottieFiles est un outil freemium. Un plan gratuit est disponible, mais avec des fonctionnalités limitées : la création de cinquante contenus en privé et d’un projet ainsi que quelques options de partage. Les licences payantes sont en ce moment proposées à partir de 14,99 dollars par mois, vous ouvrant le champ des possibles.