Abonnés Netflix, vous pourrez bientôt découvrir le yoga vinyasa ou suivre un cours de musculation entre deux épisodes de votre série préférée. Ces vidéos dédiées au fitness sont le fruit d’un partenariat entre l’application de sport, Nike Training Club et le géant américain de la vidéo à la demande. Un premier volet de cours en ligne sera publié le 30 décembre. Le second volet sera disponible courant 2023. Ces programmes, traduits en dix langues, seront proposés à l’ensemble des abonnés Netflix, indépendamment du forfait souscrit.

Les mutations du modèle économique de Netflix

Désormais, l'entreprise créée en 1997 par Reed Hastings et Marc Randolph ne se contente plus de proposer uniquement des séries et films. Face à une concurrence redoutable et à une perte de vitesse depuis les confinements, Netflix multiplie les initiatives pour conserver son avance. La société mène une intense stratégie de diversification.

Les jeux vidéo constituent un premier axe stratégique, avec le développement de jeux mobiles inspirés de ses contenus vidéos. La création d’un premier jeu PC serait également envisagée. Le second segment de diversification est lié à l’industrie du sport. En effet, Netflix songerait à diffuser des événements sportifs en direct, et aurait tenté d’acquérir les droits de diffusion du tournoi de tennis ATP, sans succès.

Dans la même catégorie Microsoft répond à la FTC : son rachat d’Activision n’affectera pas la concurrence

Netflix et l’industrie du bien-être : une stratégie payante ?

La publication des 45 programmes d'entraînements pendant la période des fêtes de fin d’année, à l’heure des nouvelles résolutions, est opportune. Si cette stratégie s’avère fructueuse, elle sera bénéfique aux deux parties, Netflix et Nike, qui pourront élargir leurs bases d’utilisateurs respectives, tout en fidélisant leurs abonnés existants. Netflix avait déjà participé à un partenariat similaire avec Headspace, dans le secteur du bien-être. Les deux sociétés avaient produit un guide vidéo sur les bienfaits de la méditation.

L’exploitation de l’économie de l’attention par les plateformes numériques

La collaboration avec l’équipementier sportif Nike et son application Training Club semble donc confirmer le cap pris par la plateforme de streaming. Cette stratégie s’inscrit pleinement dans l’économie de l’attention. La diversification de l’offre de Netflix permet ainsi de conserver l’attention des utilisateurs grâce à la constitution d’un véritable écosystème. Le développement de super-applications, à l’image d’applications chinoises comme WeChat, découle de ce paradigme économique.