La vidéo est un puissant levier du marketing digital. Les contenus doivent être engageants, pertinents et courts. Pour cette raison, les marketeurs et les communicants sont souvent amenés à les couper. Des logiciels de montage poussés sont généralement la première option à laquelle on pense pour effectuer cette tâche, mais ils requièrent certaines connaissances techniques. D’autres outils plus accessibles peuvent être adoptés, comme Chopcast.

Couper ses vidéos rapidement

Chopcast coupe automatiquement vos vidéos en ne gardant que les moments les plus importants. Pour ce faire, il suffit de télécharger votre contenu sur la plateforme. Vous pouvez aussi copier et coller le lien de votre vidéo si elle est hébergée sur YouTube. L’outil génère alors plusieurs clips en fonction des sujets abordés et des mots-clés utilisés dans celle-ci.

À vous de sélectionner ceux qui vous conviennent le mieux. Ils sont automatiquement redimensionnés dans plusieurs formats : 1:1, 4:5, 16:9 et 9:16. Les contenus peuvent ensuite être exportés en MP4 ou MP3.

Si vous souhaitez modifier les clips avant de les télécharger, c’est possible. Chopcast dispose d’une fonctionnalité d’édition permettant de rechercher des mots-clés dans une vidéo, couper certains moments, identifier des speakers… Si besoin, vous pouvez ajouter des sous-titres, qui sont mis à jour automatiquement en fonction de vos modifications dans l’éditeur de texte. Outre toutes ces possibilités, l’outil permet de rajouter des images dans votre clip.

Chopcast s’avère donc très utile dans différents cas de figure. En effet, vous pouvez créer des clips à partir d’un webinar, transformer vos podcasts en TikTok ou YouTube Short ou tout simplement concevoir des contenus marketing. Tout cela, sans y passer des heures.

Pour une durée limitée, l’outil est disponible à moindre coût : 69 dollars à vie au lieu de 300 dollars. Cela comprend 180 minutes de vidéos par mois. Deux autres offres sont proposées avec 360 et 1 200 minutes de vidéos par mois.

