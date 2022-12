Créer et éditer des PDF est une tâche qui fait partie du quotidien de nombreux professionnels. Bien que cela paraisse simple, cela s’apparente parfois à un véritable parcours du combattant en raison des fonctionnalités très limitées proposées par les outils par défaut. Pour éviter de se prendre la tête pendant de longues minutes sur un document, il existe des logiciels comme UPDF. Pour les fêtes de fin d’année, il est affiché en réduction à - 56 % !

Un outil tout-en-un pour éditer vos documents

UPDF est une solution complète permettant d’éditer et de gérer ses PDF en toute simplicité. Elle dispose d’une large palette de fonctionnalités pratiques, à commencer par un puissant éditeur de documents. Il permet de modifier des textes et des liens, d'éditer des images et même d’ajouter des filigranes sur votre PDF. Vous pouvez également mettre un arrière-plan afin que le document ait un rendu plus original.

Il est possible d’organiser les pages de votre PDF sans y passer des heures, ce qui est un véritable plus, surtout lorsqu’on sait la difficulté que l’on rencontre pour effectuer cette simple opération. Avec UPDF, libre à vous d'ajouter ou de supprimer des pages, de faire des rotations, de réarranger l’ordre du document ou même de modifier la marge.

Bien entendu, UPDF propose aussi des outils pour annoter vos PDF. En quelques clics, vous pouvez surligner un paragraphe, barrer ou souligner un mot ou encore mettre des notes en surimpression sur le côté du texte. Des tampons peuvent être ajoutés et créés, tout comme diverses formes géométriques.

Des commentaires peuvent par ailleurs être notés afin que vos collaborateurs puissent réviser le document. Il suffit de copier et de coller le lien de ce dernier, puis de leur envoyer. Ils peuvent le signer directement depuis la plateforme, le modifier ou encore l’imprimer. À vous de fixer les permissions d’accès du PDF. Pour plus de sécurité, il est même possible de définir un mot de passe.

Côté format, les documents peuvent être convertis en quelques clics en :

Word, Excel, PowerPoint, et CSV ;

JPEG, PNG, BMP, GIF, et TIFF ;

Vers du HTML/XML ;

Vers des fichiers PDF/A ;

Vers du texte classique.

Dans le cas où votre fichier original serait une image, pas de panique, UPDF dispose également d’un outil de reconnaissance automatique de caractères (OCR). Il scanne votre photo et la transforme en texte en seulement quelques minutes. Si vous avez l’habitude d’éditer des documents internationaux, ce n’est pas un problème, car UPDF prend en charge trente-huit langues.

Depuis une interface épurée, retrouvez tous les outils proposés en un instant. Si le mode clair est activé par défaut, le mode sombre est aussi disponible.

Adobe Acrobat ou UPDF : lequel choisir ?

Il existe de nombreux éditeurs de PDF sur le marché, parmi lesquels Adobe Acrobat. Véritable référence dans son domaine, il met à disposition différentes fonctionnalités pour éditer ses documents. Cependant, il manque parfois de simplicité pour les utilisateurs. Tous les outils ne sont pas accessibles en un clic, comme c’est le cas sur UPDF.

Tout comme Adobe Acrobat, le logiciel dispose de fonctionnalités avancées pour modifier ses PDF. Certaines lui sont propres, comme les autocollants ou l’insertion d’une zone de texte enrichi en la faisant glisser. Des formats de conversion supplémentaires sont également proposés : le CSV, le GIF et le BMP.

UPDF se démarque aussi par son prix. En effet, la plateforme est disponible dès 29,99 € par an (49,99 € par an hors période de promotion). C’est presque dix fois moins qu'Adobe Acrobat, dont la version Pro est affichée à 287.88 € par an. Autant dire qu’il s’agit d’un élément qui fait la différence pour bon nombre d’utilisateurs.

Aussi, une fois que vous vous êtes procuré UPDF, vous avez accès au logiciel sur toutes les plateformes : Windows, macOS, iOS et Android. C’est un véritable avantage quand on sait que d’autres outils demandent de payer un supplément pour être utilisés sur différents devices.

UPDF en promotion pour les fêtes !

Pour les fêtes, UPDF est exceptionnellement en réduction à - 56 % ! Deux licences sont proposées :

L’abonnement annuel, disponible pour 21,99 € par an au lieu de 49,99 €. Dix templates de PDF sont offerts ;

La formule à vie. Vous payez une fois 43,99 € au lieu de 99,99 €. Des modèles de PDF sont offerts, ainsi que Joysoft PDF Password Remover.

Avant de vous procurer l’outil, vous pouvez essayer gratuitement la version gratuite. Toutefois, les fonctionnalités sont limitées. Dans le cas où vous seriez conquis par les possibilités offertes, ne tardez pas à vous procurer une des deux licences payantes, car la promotion ne dure que jusqu’au 28 décembre 2022.