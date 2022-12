Les certificats professionnels permettent d'authentifier que l’on a participé à une formation ou encore à un séminaire. Ils sont appréciés par les salariés, car ces documents attestent qu’ils maîtrisent certaines compétences ou sujets. Pour les éditer, des suites de logiciels sont disponibles, mais complexes à manier. Il existe toutefois une autre possibilité : les outils en ligne comme Certopus.

Des templates pour accélérer le processus de création

Après avoir créé votre compte sur Certopus, il convient de paramétrer votre espace de travail. Il suffit d’inscrire le nom de votre entreprise et d’indiquer vos coordonnées de contacts puis votre secteur d’activité. Vous pouvez alors configurer l’événement qui permettra à vos équipes d’obtenir leur certificat professionnel. Pour cela, rendez-vous dans l’onglet “Event”. Indiquez le nom de l’évent, par exemple “Formation outbound marketing” ainsi qu’une date. Il faut aussi sélectionner le type d’événement (séminaire, formation, concours…).

Une fois cela de fait, vient le moment de créer le fameux document. Vous pouvez opter pour un des templates proposés par Certopus. Il en existe une large palette avec des designs bien différents les uns des autres. Autant dire qu’il est difficile de ne pas trouver ce que vous cherchez. Toutefois, il est possible d’en choisir un et de modifier certains éléments : police, QR code, disposition… Vous pouvez importer des visuels si nécessaire, comme un logo. Vous devez alors personnaliser le nom sur le certificat et le paragraphe par défaut.

Une fois que tout a été modifié, il suffit de cliquer sur le bouton “Add recipient” afin de programmer l’envoi du certificat. Vous pouvez entrer l’adresse e-mail du collaborateur, ou télécharger un fichier Excel avec les noms et adresses de chaque salarié. D’autres applications sont proposées via Zapier. De cette façon, la personnalisation du document et l’envoi se font en masse.

L’option de tracking s’avère utile pour savoir si les collaborateurs ont ouvert l’e-mail avec le certificat, ou non.

En ce moment, Certopus est affiché au prix de 59 dollars au lieu de 499 dollars. Avec cette licence, toutes les fonctionnalités sont incluses, dont la création de 1 000 certificats professionnels par an. Les codes sont stackables si vous souhaitez en créer davantage.

