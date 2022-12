Générer du trafic est une chose, convertir ses visiteurs en est une autre. Il existe plusieurs techniques pour cela. Vous pouvez faire du reciblage publicitaire ou bien les contacter directement par e-mail, par téléphone ou sur LinkedIn. Dans le cas où vous souhaiteriez tenter la seconde option, vous devrez vous armer d’un outil permettant d’identifier vos visiteurs, comme Visit Hunter. La plateforme B2B permet également d’obtenir leurs informations de contacts.

Transformer des visiteurs en prospects

Pour utiliser Visit Hunter, il faut d’abord installer un script dans le code HTML de votre site, par exemple via Google Tag Manager. L’outil s’occupe alors du reste. Il identifie automatiquement les entreprises qui se rendent sur votre site web. Elles sont affichées sous forme de liste avec leur nom, la dernière fois qu’elles ont visité une de vos pages, la durée de leur visite… Il est aussi indiqué si elles vous ont trouvé depuis Google, LinkedIn ou ailleurs. Le taux d’engagement est aussi précisé, ce qui est un véritable plus.

Sur la plateforme, il est possible de créer des filtres qui permettront de concevoir des segments de visiteurs. On peut entrer les revenus des entreprises, le device qu’elles utilisent, leur localisation… Le but est de pouvoir les cibler plus précisément en fonction de critères précis.

Ces informations peuvent être envoyées directement vers votre CRM grâce à l’intégration Zapier. HubSpot, Salesforce, Google Sheets… Plus de mille applications sont disponibles.

Toujours depuis Visit Hunter, vous pouvez obtenir les informations de contacts de vos visiteurs. L’outil vous indique qui sont les décideurs dans chaque entreprise sélectionnée. Il parcourt ensuite une grande base de données pour trouver leur adresse e-mail et numéro de téléphone. Les profils LinkedIn sont également fournis pour vous éviter de perdre du temps dans vos recherches. Toutes ces informations sont exportables.

En somme, Visit Hunter vise à vous aider à convertir votre trafic froid. Si vous souhaitez essayer toutes ses fonctionnalités, vous pouvez en ce moment profiter de l’offre à 69 dollars à vie au lieu de 588 dollars. Cela inclut 200 leads par mois. Si vous en souhaitez davantage, il est possible de stacker les codes.

À noter que des notions d’anglais sont nécessaires pour tirer le meilleur parti de la plateforme.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.