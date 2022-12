Elon Musk devrait quitter ses fonctions de dirigeant de Twitter. Dans un sondage qu'il a lui-même publié sur le réseau social le 19 décembre, il demandait aux utilisateurs « s’il devait se retirer de la tête de Twitter » et promettait de se plier aux résultats. Les votants se sont montrés favorables à cette décision à 57 %. Cet appel au vote conclut une fin de semaine rythmée par des décisions lourdes de conséquences prises par Elon Musk, entre l'interdiction puis le rétablissement de nombreux comptes de journalistes et la courte suspension des liens menant vers d’autres plateformes sociales.

La folie sondagière d’Elon Musk débute le 14 décembre alors que Twitter suspend @elonjet, un profil qui recensait les trajets du dirigeant de Tesla à bord de son jet privé. Dans la foulée, l’ensemble des comptes répertoriant les déplacements des milliardaires ont également été bannis du réseau social. « Tout compte contenant des informations de localisation en temps réel sera suspendu, car il s’agit d’une violation de la sécurité physique. Cela inclut la publication de liens vers des sites contenant des informations de localisation en temps réel », s’est défendu Elon Musk. Le propriétaire de Twitter s’était pourtant engagé, le 7 novembre, à ne pas censurer le compte @elonjet au nom de « ses engagements pour la liberté d’expression ».

