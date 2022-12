Les avis clients ont un rôle majeur dans la décision d’achat des Français. Selon une étude réalisée par l’IFOP, 90 % d’entre eux consultent les retours d’expériences publiés en ligne par les consommateurs avant de réaliser un achat. Ils ont donc un impact considérable sur l’e-réputation d’une entreprise. Les marketeurs et les communicants doivent ainsi tout mettre en œuvre pour mettre en valeur ces témoignages. Mais comment s’y prendre ? Quels supports choisir ? Autant de questions auxquelles vous trouverez des réponses dans le livre blanc de Plus que PRO, un réseau expert en avis clients contrôlés.

Avis clients : pourquoi les intégrer à sa stratégie de communication ?

Les avis clients permettent aux consommateurs d’avoir les points de vue d’un grand nombre d’acheteurs en un coup d’œil. Ils agissent comme des éléments de réassurance, leur permettant de s’assurer qu’ils peuvent avoir confiance en la société avec laquelle ils sont sur le point d’interagir. Pour cela, ils multiplient leurs recherches en parcourant le site de l’entreprise, les réseaux sociaux, Google…

Les avis clients aident grandement à améliorer l'e-réputation d’une société. En effet, les critiques élogieuses permettent de valoriser facilement son image. Contrairement à la publicité, ces avis ne sont pas un coup de communication réalisé durant une courte période. Ils permettent d’avoir un retour d’expérience authentique qui met réellement en avant la valeur d’une marque, ses produits et ses services.

Outre cela, les avis clients sont d’une grande aide pour le référencement naturel. Ils contiennent des mots-clés qui font référence à l’activité de l’entreprise. Cela s’avère très utile pour renforcer son positionnement sur les moteurs de recherche. L’algorithme de Google prenant aussi en compte les avis clients publiés sur des sites d’autorité, une enseigne a tout à gagner à mettre en avant les témoignages faits à son égard.

Si les bénéfices des avis clients sur la croissance d’une entreprise paraissent évidents, une question plane : comment les intégrer à sa stratégie de communication ?

Faire de ses avis clients un levier de croissance

Pour mettre en valeur ces précieux témoignages, il faut adopter un plan d’action bien ficelé. Dans son livre blanc, Plus que PRO vous donne la marche à suivre pour parvenir à atteindre cet objectif. Le spécialiste répond notamment à une question récurrente : où et comment afficher ses avis clients ?

En effet, le choix du support ne doit pas être pris à la légère. Qu’ils soient imprimés ou digitaux, il est possible de les utiliser pour mettre en avant vos meilleurs retours clients. Pour chacun d’entre eux, Plus que PRO vous fait une courte présentation du support et la raison pour laquelle il faut l’utiliser pour afficher ses avis clients. Par exemple, les témoignages vidéos sont d’excellents moyens pour persuader un consommateur de passer à l’action.

L’ensemble du livre blanc est ponctué de conseils pour valoriser vos avis clients dans vos communications. Pour chaque support, Plus que PRO vous partage des exemples sur lesquels vous appuyer pour maximiser la puissance de ces témoignages. Au niveau d’un devis, citer quelques verbatims clients avec leurs notes respectives rassurera notamment le prospect qui s’apprête à signer.

Les retours clients doivent donc avoir une place centrale dans votre stratégie de communication. Quel que soit le vecteur que vous privilégierez pour les mettre en avant, ils aideront à améliorer la visibilité et la réputation de votre entreprise. Le livre blanc de Plus que PRO vous sera utile pour exploiter leur plein potentiel.