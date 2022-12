Les sales et les marketeurs font souvent face à un problème : il est difficile d’augmenter son taux de conversion. Les e-mails de prospection restent bien trop fréquemment sans réponse et finissent parfois même dans la section spam. Pour cette raison, de nombreux professionnels se tournent vers des formats plus engageants, comme la vidéo. Il existe aujourd’hui plusieurs solutions pour en créer à grande échelle, comme ReachOut.AI, qui se base sur l’IA, ou encore RepliQ. Ce dernier permet de personnaliser l’arrière-plan des vidéos en fonction du prospect.

Un processus en trois étapes

RepliQ propose un processus en trois étapes pour créer des vidéos personnalisées. Dans un premier temps, il faut télécharger votre message vidéo dans lequel vous vous adressez à votre audience et abordez la raison pour laquelle vous pensez pouvoir l’aider. Vous pouvez également l'enregistrer directement depuis l’outil.

Ensuite, il convient de télécharger un document CSV avec des informations sur vos prospects : leur site web, réseaux sociaux, recherche Google avec le nom de leur entreprise… En somme, l’élément que vous souhaitez voir apparaître comme arrière-plan de votre vidéo. Une option permet d’ajouter plusieurs fonds si besoin.

RepliQ s’occupe alors du reste. L’outil génère vos contenus et intègre les liens de chacun d’entre eux dans votre document CSV. Un bout de code HTML est aussi fourni dans le cas où vous souhaiteriez ajouter les vidéos dans votre outil d’outreach marketing. Cela vous permettra donc de l’envoyer à vos prospects.

Lorsque ces derniers ouvriront le contenu, ils découvriront votre vidéo, composée de votre enregistrement dans une bulle et de l’arrière-plan choisi. À noter que la bulle s’agrandit automatiquement au bout de dix secondes afin de capter pleinement l’attention de votre prospect.

L’outil peut donc être utilisé pour améliorer votre prospection et booster vos ventes, mais également dans d’autres cas de figure : ressources humaines, startupers, freelancers… À vous d’adapter le contenu en fonction de votre cible. L’objectif reste le même : toucher plus largement vos prospects grâce à des contenus personnalisés.

Côté tarif, l’outil dispose d’une offre gratuite avec toutes les options et 100 crédits pour ajouter des fonds dans ses vidéos. Ces dernières seront habillées du filigrane “RepliQ”. Bien entendu, des licences avec plus d’options et de crédits sont disponibles, à partir de 49 dollars par mois.